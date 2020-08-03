صور حصرية .. خسائر وتلفيات سببها حادث حمو بيكا





وأوضحت الصور، 3 ماركات من السيارات التي تعرضت لتلفيات جراء تصادم سيارة مدير أعمال حمو بيكا ، ومنها سيارة ماركة رينو، وأخرى بي إم دبليو، والسيارة الثالثة هي بيجو 508، وتعرضت جميعها لتلفيات فادحة.





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من جهة أخرى، أجرى مغني المهرجانات حمو بيكا، فيديو لايف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للرد على الإتهامات التي وجهت له بإحداث تلفيات في عدة سيارات بالساحل الشمالي، بعد التصادم مع سيارة تابعة له.





وقال حمو بيكا، إن السيارة التي تصادمت ملك مدير أعماله، الذي أعطاها لصديق له لشراء بعض الأغراض، لكنه تفاجأ وهو في الفندق بأن السيارة تعرضت لحادث، ما جعله يندفع نحو القرية بالساحل الشمالي للاطمئنان على المتواجدين بالسيارة.





وأضاف بيكا، أن هناك سيارات كانت مخالفة وتقف صف ثاني، ما جعل سيارة مدير أعماله، تتفاجأ بإحدى هذه السيارات، فاصطدمت بها، ثم اصطدم بسيارتين أخريين على حد قوله، لافتًا إلى أن البعض استغل الموقف لنقل معلومات مغلوطة.





يأتي ذلك بعدما فجر شخص، يُدعى عمرو نجيب، مفاجأة حول حادث تصادم سيارة مغني المهرجانات حمو بيكا، الذي جرى صباح اليوم الأثنين، بإحدى القرى في الساحل الشمالي.









وقال عمرو نجيب، إن سيارته تهشمت وعدد آخر من السيارات، بفعل تصادم سيارة كان يستقلها حمو بيكا، في مكان إنتظار السيارات «باركينج» بقرية في الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن بيكا، استعان بشخص آخر ادعى أنه كان يقود السيارة، وكان مخمورًا، بحسب قوله.





وكتب عمرو نجيب، في منشوره على فيسبوك: «قدر الله و ماشاء فعل .. البيه حمو بيكا اللي طايرين بيه فالسما واخد تريند ماشي سكران هو واللي معاه ف پورتو مارينا دخل ف ٧ عربيات واقفين ومنهم عربيتي و عربية ابن خالي و النتيجة أهي ، وجابوا واحد قال ان هو اللي سايق فالقسم و متعاطي حشيش و البيه قاعد ف عربيته بره صاغ سليم».





وأضاف: «انا مش حسيبه غير لما اخد حقى .. شير علشان الناس تشوف لما النماذج دي الفلوس بتجري ف ايديها بتعمل ايه و عشان تبقوا تجيبوه فالافراح و تهيصوا».





وكانت حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، بعد انتشار صور لسيارة حمو بيكا، متهشمة داخل إحدى القرى بالساحل الشمالي، ترصد لقطات من الحادث، في الوقت الذي لم يتم الكشف فيه عن أي تفاصيل جديدة.