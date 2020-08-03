سيارته محطمة.. حمو بيكا يتعرض لحادث في مارينا.. صور

تعرض الفنان حمو بيكا لحادث سير في مارينا اثناء قضائه إجازته الصيفية، وظهرت في الصورة سيارته المحطمة وهو واقف بجانبها.





وكان قد أثار مطرب المهرجانات حمو بيكا جدلًا واسعًا في الأيام الماضية بعد نشر فيديو له من داخل كواليس تصوير أغنيته الجديدة، يكشف مدى تلعثمه في نطق الكلام، خصوصًا بعدما فشل في نطق كلمة "باتون باليه بالسمسم هات" أكثر من مرة.





انتشر الفيديو وتعرض حمو بيكا لموجة من الانتقادات والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



