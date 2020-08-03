مفاجأة في حادث تصادم سيارة حمو بيكا





وقال عمرو نجيب، إن سيارته تهشمت وعدد آخر من السيارات، بفعل تصادم سيارة كان يستقلها حمو بيكا ، في مكان انتظار السيارات «باركينج» بقرية في الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن بيكا، استعان بشخص آخر ادعى أنه كان يقود السيارة، وكان مخمورًا، بحسب قوله.









وكتب عمرو نجيب، في منشوره على فيسبوك: « قدر الله وما شاء فعل .. البيه حمو بيكا اللي طايرين بيه فالسما وواخد تريند ماشي سكران هو واللي معاه ف پورتو مارينا دخل ف ٧ عربيات واقفين ومنهم عربيتي و عربية ابن خالي و النتيجة أ هي ، وجابوا واحد قال ان هو اللي سايق فالقسم و متعاطي حشيش و البيه قاعد ف عربيته بره صاغ سليم».









وأضاف: « انا مش حسيبه غير لما آخد حقى .. شير علشان الناس تشوف لما النماذج دي الفلوس بتجري ف ايديها بتعمل ايه و عشان تبقوا تجيبوه فالافراح و تهيصوا».







