أحدث أسعار سيارات ألفا روميو 2020 في السوق المصري

شهدت الأسعار الجديدة لسيارة ألفا روميو الإيطالية اختلافًا كبيرًا عن أسعار العام الماضي في بعض الموديلات، حيث كشف «عز العرب» الوكيل الرسمي للسيارة الإيطالية عن أحدث أسعار موديلات السيارة السيدان لعام 2020.





والتي كان من بينها (جوليتا – جوليا بيز – جوليا سوبر – جوليا سوبر بلاس – ستلفيو سوبر – ستلفيو سوبر بلاس)، حيث انخفض سعر السيارة ألفا روميو جوليا سوبر بلاس بمبلغ 39 ألف جنيه، كما تراجع سعر ألفا روميو جوليا فيلوتشي بمبلغ 41 ألف جنيه.





أسعار موديلات ألفا روميو 2020





يبلغ سعر سيارة يبلغ سعر سيارة ألفا روميو «جولييتا Giulietta» موديل 2020 سعر 389,000 ألف جنيه في السوق المصري خلال شهر أغسطس

يبلغ سعر سيارة يبلغ سعر سيارة ألفا روميو «Giulia base » موديل 2020 سعر 635,000 ألف جنيه في السوق المصري خلال شهر أغسطس.

يبلغ سعر سيارة يبلغ سعر سيارة ألفا روميو «Giulia super» موديل 2020 سعر 695,000 ألف جنيه في السوق المصري خلال شهر أغسطس.

- يبلغ سعر سيارة ألفا روميو «Giulia super plus» موديل 2020 سعر 770,000 ألف جنيه في السوق المصري خلال شهر أغسطس.





- يبلغ سعر سيارة ألفا روميو «Veloce» موديل 2020 سعر 809,000 ألف جنيه في السوق المصري خلال شهر أغسطس.

- يبلغ سعر سيارة ألفا روميو «Stelvio super» موديل 2020 سعر 990,000 ألف جنيه في السوق المصري خلال شهر أغسطس.

- يبلغ سعر سيارة ألفا روميو «Stelvio super plus» موديل 2020 سعر مليون و50 ألف جنيه في السوق المصري خلال شهر أغسطس.



