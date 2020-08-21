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سيارات

بمبلغ 39 ألف جنيه.. تراجع في أسعار سيارة ألفا روميو Gulia Super 2020

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:46 ص
ألفاروميو جوليا
ألفاروميو جوليا
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عزة عاطف
شهدت الأسعار الجديدة لسيارة ألفا روميو الإيطالية اختلافًا كبيرًا عن أسعار العام الماضي في بعض الموديلات، حيث كشف «عز العرب» الوكيل الرسمي للسيارة الإيطالية عن أحدث أسعار موديلات السيارة السيدان لعام 2020.

والتي كان من بينها أحدث سعر لسيارة ألفا روميو جوليا سوبر بلاس التي تراجع سعرها بقيمة 39 ألف جنيه، ليبلغ سعر السيارة 770 ألف جنيه مصري خلال شهر أغسطس الجاري.
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بينما سجلت الفئة الأولى من سيارة ألفا روميو (جوليا سوبر) سعر 695 ألف جنيه في السوق المصري خلال شهر أغسطس الحالي.

مواصفات سيارة جوليا سوبر 2020

تتميز جوليا سوبر الجديدة بمجموعة من المحركات القوية من الألومينيوم، صممت لتوفير أداء حساس وفعالية متقدمة، بمحرك تربو سعة 2000 سي سي، وقوة ٢٠٠ حصانًا.

يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من ٨ سرعات، يعمل المحرك التوربيني عند السرعات المنخفضة ويزيد العزم.
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