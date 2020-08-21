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سيارات

أحدث أسعار سيارتي فولفو XC60 وXC90 في السوق المصري

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:02 ص
فولفو
فولفو
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عزة عاطف
كشفت مجموعة «عز العرب» وكيل السيارة السويدية في مصر عن أحدث قائمة لأسعار سيارتيها الـSUV متعددة الاستخدامات فولفو XC60 وXC90 بفئاتهما في السوق المصري خلال أغسطس الجاري نقدمها لكم خلال الأسطر التالية:

أسعار سيارة فولفو XC60 لعام 2020

- يبلغ سعر الفئة الأولى فولفو (مومنتوم momentum (XC60 في السوق المصري 990 ألف جنيه.
- يبلغ سعر الفئة الثانية فولفو (آر- ديزاين Xc60 R/D) في السوق المصري مليون و90 ألف جنيه مصري.
- فيما بلغ سعر الفئة الثالثة فولفو (انسكريبشن XC60 Inscription) في السوق المصري مليون و140 ألف جنيه.

مواصفات سيارة فولفو XC60

تتميز سيارة فولفو XC60 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي يولد قوة 250 نيوتن/ متر، مزود بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.

أسعار سيارة فولفو XC90 لعام 2020

- يبلغ سعر الفئة الأولى فولفو (مومنتوم (XC90 momentum في السوق المصري 390 ألف جنيه.
- يبلغ سعر الفئة الثانية فولفو (آر- ديزاين XC90 R/D) في السوق المصري مليون و690 ألف جنيه مصري.

مواصفات سيارة فولفو XC90

تأتي سيارة فولفو XC90 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي، يولد قوة 320 حصانا، بعزم أقصى للدوران 400 نيوتن متر، ومزودة بمحرك ثماني السرعات أوتوماتيك.

تعتمد السيارتين على منظومة الجر الكلى، التي يمكنها التسارع من الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 6.8 ثانية.


كما تتميز فولفو بمظهرها الخارجي الأنيق والجذاب، بالإضافة لتصميم داخلي فاخر للمقاعد الجلدية وجميع وسائل الرفاهية في أعلى مستوياتها، إلى جانب عدد من وسائل الأمان والسلامة أبرزها نظام الوسائد والستائر الهوائية المكون من 11 وسادة، وأقفال مزدوجة لمنع السرقة، ونظام مساعد القيادة الآلية الجزئية حتى سرعة 130 كلم/س، ونظام إلكتروني لمنع مغادرة حارة السير بشكل غير مقصود.

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