أحدث أسعار سيارة فولفو XC40 في السوق المصري خلال أغسطس الجاري

كشفت مجموعة «عز العرب» وكيل السيارة السويدية في مصر عن أحدث قائمة لأسعار سيارة العام بفئاتها الثلاثة في السوق المصري خلال أغسطس الجاري نقدمها لكم خلال الأسطر التالية: فولفو X C40 بفئاتها الثلاثة في السوق المصري خلال أغسطس الجاري نقدمها لكم خلال الأسطر التالية:





- يبلغ سعر الفئة الأولى فولفو (مومنتوم momentum (XC40 في السوق المصري 695 ألف جنيه.

- يبلغ سعر الفئة الثانية فولفو (آر- ديزاين Xc40 R/D) في السوق المصري 795 ألف جنيه مصري.

فيما بلغ سعر الفئة الثالثة فيما بلغ سعر الفئة الثالثة فولفو (انسكريبشن XC40 Inscription) في السوق المصري 795 ألف جنيه.





مواصفات فولفو XC40





تتميز XC40 الجديدة كليًا بمحرك قوي سعة 2.0 ليتر، مع نظام (AWD All-Wheel Drive) ومولد 254 حصانًا، ويبلغ عزم دوران المحرك 350 نيوتن متر مع تسجيل درجات كفاءة عالية في استهلاك الوقود، بالإضافة إلى تميزها بارتفاع أرضي عالي.





اقرأ المزيد:





كما تنفرد فولفو بمظهرها الخارجي الأنيق والجذاب، بالإضافة لتصميم داخلي فاخر للمقاعد الجلدية وجميع وسائل الرفاهية في أعلى مستوياتها، إلى جانب عدد من وسائل الأمان والسلامة أبرزها نظام الوسائد والستائر الهوائية المكون من 11 وسادة، وأقفال مزدوجة لمنع السرقة، ونظام مساعد القيادة الآلية الجزئية حتى سرعة 130 كلم/س، ونظام إلكتروني لمنع مغادرة حارة السير بشكل غير مقصود.



