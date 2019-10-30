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منوعات

شاهد سيارة فولفو XC40 الجديدة عن قرب.. أحدث الصور

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:22 م
فولفو XC40
فولفو XC40
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عزة عاطف
وضعت سيارة فولفو Xc40 عجلاتها على الطريق بعد طرحها أمس من قبل شركات عز العرب في احتفالية ضخمة بحضور «خيسوس فيرنانديز دي ميسا» المدير التنفيذي لشركة فولفو في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا و«فيليكس نيستروم» ممثلًا عن سفارة السويد، لإبراز أقوى الميزات والخدمات التي تقدمها السيارة الأنيقة لسائقيها.

حازت فولفو XC40 الأقوى في فئةالـ(SUV) المدمجة على عدة جوائز أبرزها "سيارة العام" وجائزة "سيارة العام الأوروبية"، وقد أعلن «هشام عز العرب» الرئيس التنفيذي للمجموعة عن 3 مفاجئات بالنسبة لسعر السيارة، قوة المحرك، وباكيدج خدمات ما بعد الشراء.

تتميز XC40 الجديدة كليًا بمحرك قوي سعة 2.0 ليتر، مع نظام (AWD All-Wheel Drive) ومولد 254 حصانًا، ويبلغ عزم دوران المحرك 350 نيوتن متر مع تسجيل درجات كفاءة عالية في استهلاك الوقود، بالإضافة إلى تميزها بارتفاع أرضي عالي، وقد صرح هشام عز العرب "فولفو أهم شئ عندنا.. وإمكانياتها أهم كتير من سعرها المفاجأة.

تنفرد فولفو الجديدة بمظهرها الخارجي الأنيق والجذاب، بالإضافة لتصميم داخلي فاخر للمقاعد الجلدية وجميع وسائل الرفاهية في أعلى مستوياتها، وبالإضافة لهندسة السيارة المتميزة، تقدم مجموعة عز العرب الشريك الحصري لشركة فولفو العالمية في مصر عن دعم كامل لعملائها وخدمات ما بعد البيع عالية الجودة.

ينفرد صدى البلد بنشر أقوى الصور الحصرية لسيارة فولفو XC40 (كروس أوفر) الجديدة، والتي تميزت بسعرها التنافسي، الانسكريبشن بـ795 ألف جنيه مصري، آر- ديزاين 795 ألف جنيه مصري، ومومنتم 695 ألف.
شاهد سيارة فولفو XC40 الجديدة عن قرب.. أحدث الصور
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