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سيارات

بمبلغ 41 ألف جنيه.. تراجع جديد في أسعار ألفا روميو Viloce 2020

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:01 ص
فيلوتشي
فيلوتشي
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عزة عاطف
شهدت الأسعار الجديدة لسيارة ألفا روميو الإيطالية اختلافًا كبيرًا عن أسعار العام الماضي في بعض الموديلات، حيث كشف «عز العرب» الوكيل الرسمي للسيارة الإيطالية عن أحدث أسعار موديلات السيارة السيدان لعام 2020.

والتي كان من بينها أحدث أسعار سيارة ألفا روميو جوليا فيلوتشي، حيث تراجع سعرها بقيمة 41 ألف جنيه في السوق المصري.
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بينما سجلت الفئة الأولى من سيارة ألفا روميو (جوليا فيلوتشي Viloce) سعر 809 ألف جنيه في السوق المصري خلال شهر أغسطس الحالي.

مواصفات سيارة جوليا Viloce 2020

تتميز سيارة فيلوتشي بمحرك تربو سعة 2 لتر رباعي الاسطوانات يولد قوة 280 حصانًا وعزم دوران 400 نيوتن/متر، بنظام دفع كلي للعجلات مع الناقل الأتوماتيكي المعروف ذي الـ8 نقلات.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س خلال مدة زمنية 5,2 ثانية، وتسجل سرعة قصوى 240 كم/س، بينما تستهلك في المتوسط 6,4 لتر وقود لكل 100 كم داخل وخارج المدينة مع تقنيات توفير الوقود المتقدمة. 

فضلًا عن أن طراز جوليا فيلوتشي من ألفا روميو موديل 2020 يمتاز بنظام تعليق نشط ليعطي تماسكًا وأداءًا أعلى من الإصدار القياسي. 
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