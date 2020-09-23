ألفا روميو جولياتا تخطف الأنظار في الشارع المصري من جديد.. صور

تعتبر السيارة الفا روميو جولياتا واحدة من النماذج العصرية للعلامة الايطالية الشهيرة، وينتمى طراز الفا روميو جوليتا لفئة السيارات الهاتشباك.









السيارة مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي تربو، بقوة 170 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، موزدة ايضا بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.





السيارة الفا روميو جولياتا يمكنها الانطلاق من وضع الاستعداد لتصل الى سرعة 100 كم / ساعة، خلال 7.7 ثانية فقط.





تتمتع السيارة بنظام فرامل ABS المانع للإنغلاق، ونظام الكتروني للفرامل EBD، كما تحتوي على وسائد هوائية للسائق والمقعد الامامي.





الشكل الخارجي للسيارة مميز للغاية يجعلها تخطف الانظار كعادة الفا روميو، حيث يجعلها تجمع بين المظهر الرياضي الانيق، تحتوى السيارة على جنوط رياضية مقاس 17 بوصة، مع مثبت سرعة وفتحة سقف كهربائية لتضيف المظهر الشبابي لتكون نموذجا رائعا للسيارة الهاتشباك.