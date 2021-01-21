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سيارات

سعر فيات تيبو 2021 في السوق المصري

الخميس 21/يناير/2021 - 05:01 ص
فيات تيبو 2021
فيات تيبو 2021
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أماني نوار
كشف الوكيل الحصري لفيات في مصر عن اسعار سيارات فيات تيبو موديل 2021 ، وتتميز السيارة بأبعاد خارجية حيث يبلغ الطول 4532  مم ، العرض 1792 مم ، والارتفاع 1497 مع سعة شنطة 520 لتر .
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تحتوي السيارة فيات تيبو على محرك رباعي الإسطوانات سعة 1400 سي سي ، ويولد قوة 95 حصان ، بالإضافة إلى عزم دوران 127 نيوتن / متر .

تأتي الفئة الأولى من فيات تيبو بمجموعة كبيرة من المواصفات الامنة ومنها الوسائد الهوائية للسائق مع نظام الفرامل المانعة للإنغلاق ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات ،كما يوجد مجموعة من التجهيزات والكماليات كمثبت السرعة ، وجنوط 15 بوصة ، وعجلة قيادة متعدد الوظائف .


أما الفئة الثانية تم تقديمها بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة الاولى ، ولكن تم إضافة الوسائد الامامية للمقاعد ومرايات جانبية كهربائية ، وزجاج خلفي كهربائي .

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سنجد ان السيارة موفرة في استهلاك الوقد حيث تستهلك نحو 6.3 لتر ، وذلك عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم ،ويوجد بالسيارة العديد من الكماليات أيضا ، وهي نظام التوازن الالكتروني ESP، وتوزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، وشاشة تاتش و فوانيس شبورة وجهاز تحديد المواقع GPS في اعلي فئة ، كما أنها تعد من أشهر السيارات السيدان خلال السنوات الاخيرة وتنتمي لفئة السيارات العائلية .


سعر فيات تيبو 2021
فيات تيبو الفئة الأولي نحو 198.9 ألف
فيات تيبو الفئة الثانية 213.9 ألف
فيات تيبو الفئة الثالثة  259.9 ألف

سيارات احمد حتة للبيع فيات تيبو 2021 مانيوال / pack1 : هتلاقى




بزيادة 3000 جنيه عن الموديل السابق”..طرح فيات تيبو موديل 2021 – حكاوى مصر



Fiat Tibo Sport geneva 2019 1 | Arabs Auto

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