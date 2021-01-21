سعر فيات تيبو 2021 في السوق المصري

كشف الوكيل الحصري لفيات في مصر عن اسعار سيارات فيات تيبو موديل 2021 ، وتتميز السيارة بأبعاد خارجية حيث يبلغ الطول 4532 مم ، العرض 1792 مم ، والارتفاع 1497 مع سعة شنطة 520 لتر .

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أما الفئة الثانية تم تقديمها بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة الاولى ، ولكن تم إضافة الوسائد الامامية للمقاعد ومرايات جانبية كهربائية ، وزجاج خلفي كهربائي .





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