سعر فيات تيبو 2021 في السوق المصري

كشف الوكيل الحصري لفيات في مصر عن اسعار سيارات فيات تيبو موديل 2021 ، وتتميز السيارة بأبعاد خارجية حيث يبلغ الطول 4532 مم ، العرض 1792 مم ، والارتفاع 1497 مع سعة شنطة 520 لتر .
اقرأ أيضافيات تيبو على محرك رباعي الإسطوانات سعة 1400 سي سي ، ويولد قوة 95 حصان ، بالإضافة إلى عزم دوران 127 نيوتن / متر .
تأتي الفئة الأولى من فيات تيبو بمجموعة كبيرة من المواصفات الامنة ومنها الوسائد الهوائية للسائق مع نظام الفرامل المانعة للإنغلاق ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات ،كما يوجد مجموعة من التجهيزات والكماليات كمثبت السرعة ، وجنوط 15 بوصة ، وعجلة قيادة متعدد الوظائف .
أما الفئة الثانية تم تقديمها بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة الاولى ، ولكن تم إضافة الوسائد الامامية للمقاعد ومرايات جانبية كهربائية ، وزجاج خلفي كهربائي .
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سعر فيات تيبو 2021
فيات تيبو الفئة الأولي نحو 198.9 ألف
فيات تيبو الفئة الثانية 213.9 ألف
فيات تيبو الفئة الثالثة 259.9 ألف