AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

فيات تيبو 2020 تتصدر مبيعات السوق المصري

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 04:24 ص
فيات تيبو
فيات تيبو
Advertisements
أماني نوار
مازالت فيات تيبو تتصدر المبيعات بقوة في السوق المصري؛ وذلك منذ إلغاء الجمارك في بداية عام 2019، وزادت قوة 2020 مع إلغاء الجمارك على السيارات المصنعة في تركيا. 

وفي السياق، أكد تقرير "الأميك"، أن السيارات الأوروبية حققت نجاحا كبيرا في مصر عام 2020 ، كما باعت السيارات الأوروبية في مصر 30.146 ألف سيارة في 8 أشهر ولكن بزيادة 72% عن نفس الفترة من 2019.

تتمتع  فيات تيبو 2020 بنسختين الأولى بمحرك من 4 أسطوانات، سعة 1400 سي سي، ليعطي قوة قدرها 95 حصانا، وعزم أقصى للدوران 127 نيوتن متر، وناقل الحركة مكون من 6 سرعات، أما من ناحية استهلاك الوقود جاء بمعدل 5.7 لتر لكل 100 كم.

والثانية بمحرك من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 110 حصان و152 نيوتن متر للعزم الأقصى، وناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، و بمعدل إستهلاك وقود 6.3 لتر لكل 100 كم.

ومن الناحية السعرية جاءت الفئة الأولى مقابل سعر 191.900 جنيه، أما الفئة الثانية بسعر يبلغ 206.900 جنيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بداية من 163 ألفا.. تعرف على أرخص 5 سيارات سيدان في مصر

عايز تشتري عربية صيني.. تعرف على أفضل 5 سيارات صينية في مصر

أبرزها تويوتا كورولا .. أشهر 5 سيارات يابانية في مصر

بسعر يبدأ 131 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات صيني زيرو في مصر

أرخص 7 سيارات هاتشباك في مصر موديل 2020 .. صور

فيات تيبو 2020 تخطف أنظار الجميع في السوق المصرية.. صور

ترشيحاتنا

نبيل الحلفاوي يعلق على رحيل فايلر وتولي موسيماني تدريب الأهلي

دعاء الاستيقاظ لصلاة الفجر

ضحية تحرش مدينة نصر تتعرف على المتهمين

سيارة طائشة تدهس سيدتين وطالبة ثانوي على الرصيف في دمياط

عفوية طفل تضع منى الشاذلي في موقف مضحك على الهواء.. شاهد

ستبقى في القلب.. فايلر يوجه رسالة للنادي الأهلي قبل العودة لبلاده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم تتردد لحظة.. أم تلقي نفسها وسط ألسنة اللهب لإنقاذ حياة ابنها.. والنهاية مأساوية

بفستان جذاب.. ريا أبى راشد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

15 فائدة لـ قرع عسل