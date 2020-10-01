فيات تيبو 2020 تتصدر مبيعات السوق المصري

مازالت فيات تيبو تتصدر المبيعات بقوة في السوق المصري؛ وذلك منذ إلغاء الجمارك في بداية عام 2019، وزادت قوة 2020 مع إلغاء الجمارك على السيارات المصنعة في تركيا.

وفي السياق، أكد تقرير "الأميك"، أن السيارات الأوروبية حققت نجاحا كبيرا في مصر عام 2020 ، كما باعت السيارات الأوروبية في مصر 30.146 ألف سيارة في 8 أشهر ولكن بزيادة 72% عن نفس الفترة من 2019.





تتمتع فيات تيبو 2020 بنسختين الأولى بمحرك من 4 أسطوانات، سعة 1400 سي سي، ليعطي قوة قدرها 95 حصانا، وعزم أقصى للدوران 127 نيوتن متر، وناقل الحركة مكون من 6 سرعات، أما من ناحية استهلاك الوقود جاء بمعدل 5.7 لتر لكل 100 كم.





والثانية بمحرك من 4 أسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 110 حصان و152 نيوتن متر للعزم الأقصى، وناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، و بمعدل إستهلاك وقود 6.3 لتر لكل 100 كم.





ومن الناحية السعرية جاءت الفئة الأولى مقابل سعر 191.900 جنيه، أما الفئة الثانية بسعر يبلغ 206.900 جنيه.