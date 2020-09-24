أسعار ومواصفات فيات تيبو 2021 في السوق المصري

ظهرت "فيات تيبو" موديل 2021 في مصر مزودة بتجهيزات وكماليات أبرزها "جنوط 17 بوصة"، ووسائد هوائية جانبية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية وجهاز تحديد المواقع GPS، ومرايا قابلة للطي والعديد من المميزات، ويبلغ سعر السيارة في السوق المصري 295 ألف جنيه.





وتحتوي السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 95 حصانا، وعزم أقصى للدوران 127 نيوتن / متصل بناقل حركة سداسي السرعات "مانيوال" كما يبلغ متوسط استهلاك الوقود 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.





كما احتوت السيارة على مثبت سرعة، و جنوط 15 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح ضباب خلفية، ومكيف هواء يدوي، وغيرها.





وزودت السيارة ببعض الكماليات ومنها الوسائد الهوائية للمقاعد الأمامية، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي.





أما بالنسبة إلى وسائل الأمان فزودت بمواصفات قياسية، ومنها وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، ونظام الفرامل المانعة لانغلاق ABS.





وبالنسبة إلى الفئة الأولى فقد دعمت بمثبت سرعة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح، ومكيف هواء يدوي، ومرايا جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي.





كما زودت بمصابيح ضباب خلفية، ومرايا جانبية كهربائية ، وزجاج خلفي كهربائي ، وشاشة باللمس 5 بوصة، وبلوتوث، ومصابيح أمامية، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم ، وعجلة قيادة متعدد الوظائف.





يذكر أن شركة فيات أكدت في وقت سابق أنها ستقوم بوضع زيادات محدودة على أسعار طرازات فيات تيبو 2021 الجديدة مقارنة بموديلات 2020 بسبب فارق سنة الموديل من جانب وارتفاع سعر الدولار من جانب آخر في الفترة الأخيرة.





كما أشارت الشركة إلى عدم وجود أي تغييرات جديدة في السيارة حيث تتطابق موديلات 2020 مع إضافة لون واحد جديد فقط في الفترة المقبلة.



