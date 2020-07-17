تعرف على أسعار فيات تيبو fiat tipo 2021 بعد طرحها في مصر

وصلت السيارة فيات تيبو fiat tipo 2021 للأراضي المصرية وبدأ طرحها في السوق المصري الوكيل. وتنتمى فيات تيبو لفئة السيارات العائلية السيدان، والتي تتوافر بإصدارين من المحركات إما بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ليعطي قوة قدرها 95 حصانا، وعزم أقصى للدوران 127 نيوتن متر، بناقل حركة سداسي السرعات مانيوال.



اما الخيار الثاني لمحرك فيات تيبو 2021 فجاء بمحرك سعة 1600 سي سي، ليخرج قوة 110 حصانا، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن متر، بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك ويبلغ متوسط استهلاك من الوقود نحو 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.







وتتوفر فيات تيبو سيدان موديل 2020 في السوق المصري في الوقت الحالي في 4 نسخ نسخة مانيوال و نسخة اوتوماتيك سيدان و نسخة مانيوال و نسخة اوتوماتيك هاتشباك .







سعر فيات تيبو fiat tipo 2021 في مصر