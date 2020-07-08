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سيارات

فيات مصر تعلن مدة سريان ضمان سيارتها

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:12 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أصدرت  شركة دينامكس الوكيل الحصري لشركة فيات العالمية فى مصر بيانا صحفيا لتوضيح حقيقة ضمان سيارتها ، بعد ظهور عدد من الكتيبات الفترة الماضية مخالفة ومزورة لكتاباتها الأصلية ، وتسبب هذا الأمر فى الضرر لبعض العملاء .

وقالت الشركة فى بيانها الصحفى " السادة عملاء فيات ، بالإشارة إلى ما أثير الفترة الماضية بخصوص مدة الضمان وعملا بمبدأ الشفافية تود شركة فيات كرايسلر أوتو موبيلز ايطاليا ان توضح للمستهلك المصرى ما يلى .

وأكدت شركة دينامكس " إن خدمات الضمان لسيارات الركوب لجميع موديلات فيات المباعة داخل جمهورية مصر العربية سارية لمدة 24 شهر من تاريخ استلام السيارة دون حد أقصى للكيلو مترات وتلك هي مدة الضمان الأساسية للسيارة" .

واوضحت الشركة " فى حال انتهاء المدة ال24 شهر الاولى وقراءة العداد اقل من مائة ألف كيلومتر يعتبر الضمان سارى حتى وصول قراءة العداد الى مائة الف كيلومتر او استكمال السيارة لمدة 12 شهر اضافية ايهما ياتي اولا" .

هذا وتلتزم شركة داينامكس الوكيل الحصرى لسيارة فيات فى مصر بتطبيق سياسة الضمان طبقا للعقد المبرم بين داينامكس كوكيل حصرى والشركة المصنعة .

مع العلم ان شروط الضمان وقواعد الضمان مذكورة في كتيب الضمان الذي يتم تسليمه للسادة العملاء عن طريق الوكيل الحصرى بعد ختمه بختم الوكيل الحصري .

وفى الختام .. أكدت الشركة "هذا ولن يعتد بكتيب الضمان الغير مختوم بختم الوكيل الحصري ".

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