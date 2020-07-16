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سيارات

دمج فيات وبيجو وستروين لتصبح " ستيلانتيس"

الخميس 16/يوليه/2020 - 08:05 م
صدى البلد
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أماني نوار
أعلنت فيات كرايسلر وبيجو ستروين عن الاسم الجديد لشركتهم بعد الاندماج، وهو “ستيلانتيس”.. وهو اسم غير تقليدي نوعًا ما للشركات، ويأتي من الفعل اللاتيني “ستيلو”، بمعنى “يسطع مع النجوم”.

اختيار الاسم اللاتيني يأتي تقديرًا للجذور اللاتينية للشركة الموحدة القادمة، خاصة لجذور فيات كرايسلر الإيطالية.
ومن المفترض ان يتم اكتمال اندماج الشركتين في الربع الاول من 2021 مع الكشف عن شعار شركة ستيلانتيس الجديدة قريبا. 


 وأكدت سلطات الاتحاد الاوروبي  أنها ستجري تحقيقا موسعا في صفقة اندماج بين مجموعتي فيات كرايسلر " اف سي أيه  " وبيجو سيتروين " بي أس آ" خوفا من الاحتكار.

وأكدت فيات  من قبل أنه أعلن في أواخر أكتوبر عن صفقة الإندماج التي من المقرر إنجازها في أوائل 2021 على أبعد تقدير.
 
كما ستضم هذه المجموعة العملاقة علامات بيجو وسيتروين وفيات وكرايسلر وجيب وألفا روميو ومازيراتي.

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