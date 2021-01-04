سعر فيات تيبو موديل 2018 في سوق المستعمل

استطاعت فيات تيبو أن تلقى الكثير من النجاح سواء في سوق المستعمل او سوق السيارات الزيرو ، كما اطلق عليها من قبل أرخص عربية في مصر.

وجاء سعر فيات تيبو موديل 2018 في السوق بداية من 220 إلي 224 .



وتتميز السيارة بمحرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي ، وقوة موتور تبلغ 95 حصان ، وناقل حركة مانيوال يدوي ، وهو مكون من 6 سرعات ، وتبلغ سعة خزان الوقود 45 لتر ، اما معد استهلاك الوقود فهو 5.7 لتر لكل 100 كم ، اما عدد أبواب السيارة 4 ومقاس الجنوط 16 بوصة .



نظام فرامل السيارة مانع للانغلاق ، وهو ونظام توزيع الكتروني للفرامل، بالإضافة إلى نظام ضد السرقة يسمى ايموبليزر ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وبرنامج التوازن الالكتروني، ونظام مراقب ضغط الاطارات، ومثبت للسرعة، فوانيس ضباب أمامية وخلفية، صوت تنبيهي فى حالة عدم غلق السيارة.



كما يوجد تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب، تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة، مدخل USB، كمبيوتر رحلات.



