إطلاق اسم وزيرة الصحة على أول مولودة بالمجمع الطبي بالإسماعيلية





اطلقت سيدة اسم "هالة" علي أول طفلة لها بعد ولادتها داخل مجمع الإسماعيلية الطبي في أول حالة ولادة قيصرية بعد افتتاح الرئيس السيسي له.





وأجرى الدكتور نادر اللبيدي استشاري النساء والتوليد أول عملية جراحية لولادة قيصرية بالمجمع الطبي لسيدة في العقد الثالث من العمر.





وقال الدكتور نادر اللبيدي أن السيدة أطلقت اسم "هالة" علي ابنتها بعد ما شاهدته من تطور داخل مجمع الإسماعيلية الطبي وحسن استقبالها وتطوير المنظومة الصحية.





وأضاف ان السيدة خضعت للجراحة بغرفة العمليات المجهزة بأحدث التجهيزات، مشيرًا إلي ان منظومة التأمين الصحي الشامل ساعدت كثيرًا في تخفيف العبء عن المواطنين والأطباء بعمل تنظيم بشكل أفضل للحالات.





وشارك في الجراحة الدكتور محمد حسن أبوالنجا، إخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمد صلاح سالم، نائب النسا والتوليد، والأطباء محمد عبدالحميد وأحمد عيسى إخصائي التخدير بإشراف الدكتور عادل حسان وكيل المجمع.