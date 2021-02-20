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حوادث

ضبط 40 ألف قرص أدوية مجهولة المصدر بالقليوبية

السبت 20/فبراير/2021 - 12:23 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث القليوبية من ضبط أدوية مجهولة المصدر بدون ترخيص بحوزة أحد الأشخاص أثناء استقلاله سيارة بطريق شبرا – بنها الحر، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وتوصلت التحريات إلى أنه مرور قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة قليوب تم ضبط شخص، مقيم بمحافظة المنوفية) حال استقلاله سيارة بطريق شبرا - بنها الحر،
وبتفتيش السيارة عثر بحوزته على (40 ألف قرص أدوية مجهولة المصدر – قطعة من مخدر الحشيش – سيجارة مشتعلة من مخدر الحشيش – مبلغ مالى –  2 هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص مجهولة المصدر بقصد الإتجار والمواد المخدرة والسيجارة بقصد التعاطى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى فى الإتجار بتلك الأقراص، وهاتفى المحمول للإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته 

من ناحية اخرى أمرت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه اسفل عجلات القطار أثناء عبوره كوبري السكة الحديد بعد ندب مفتش الصحة لمناظرة الجثة وتوقيع الكشف الطبى عليها لمعرفة سبب الوفاة.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد سمير مأمور مركز بنها بمصرع شاب أسفل عجلات القطار ببطا التابعة لمركز بنها.

وتبين من تحريات المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها أن المجني عليه يدعى "أحمد ف. أ" 21 سنة مبلط سيراميك حال قيامه بالعبور على كوبري السكة الحديد وغير المخصص لعبور المشاة صدمه قطار القاهرة – الاسكندرية مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته.
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