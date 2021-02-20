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حوادث

التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أسفل عجلات القطار ببنها

السبت 20/فبراير/2021 - 10:30 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة مركز بنها بمحافظة القليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه اسفل عجلات القطار أثناء عبوره كوبري السكة الحديد بعد ندب مفتش الصحة لمناظرة الجثة وتوقيع الكشف الطبى عليها لمعرفة سبب الوفاة.


تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد سمير مأمور مركز بنها بمصرع شاب أسفل عجلات القطار ببطا التابعة لمركز بنها.

وتبين من تحريات المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها أن المجني عليه يدعى "أحمد ف. أ" 21 سنة مبلط سيراميك حال قيامه بالعبور على كوبري السكة الحديد وغير المخصص لعبور المشاة صدمه قطار القاهرة – الاسكندرية مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته.

من ناحية اخري كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمدير أمن القليوبية في واقعة انتحار متهم من مبنى محكمة الخانكة قبيل عرضه على النيابة أن المنتحر كان سيعرض على النيابة في واقعة اتهامه بالتحرش الجنسي بابنته 14 عاما أثناء إقامتها معه بعد انفصاله عن والدتها وتزوجت الأم وتركت المنزل واكتشفت خالة الطفلة الواقعة وأبلغت الشرطة وألقي القبض عليه وخلال عرضه على النيابة غافل الحراسة وألقى بنفسه من الدور الخامس من المحكمة فلقى مصرعه في الحال.

وأكدت التحريات أن المتهم المنتحر لا يعاني أي أمراض نفسية فيما قررت نيابة الخانكة انتداب الطب الشرعي لبيان أسباب وملابسات مصرع  المتهم والتصريح بالدفن عقب ورود التقرير.

كما أمرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المرافقين من قوة المركز مع المتهم من قوة القسم خلال عرضه على النيابة.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم الخانكة بوفاة متهم بواقعة تحرش بابنته إثر إلقائه بنفسه مع الدور الخامس بمقر محكمة الخانكة دائرة القسم حيث قفز من الدور الخامس قبيل عرضه على نيابة الخصوص.
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