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حوادث

التحريات: منتحر نيابة الخانكة لا يعانى من مرض نفسى وتحرش بابنته وخالتها

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:12 م
جثة
جثة
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إبراهيم الهوارى
كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمدير أمن القليوبية في واقعة انتحار متهم من مبنى محكمة الخانكة قبيل عرضه على النيابة أن المنتحر كان سيعرض على النيابة في واقعة اتهامه بالتحرش الجنسي بابنته 14 عاما أثناء إقامتها معه بعد انفصاله عن والدتها وتزوجت الأم وتركت المنزل واكتشفت خالة الطفلة الواقعة وأبلغت الشرطة وألقي القبض عليه وخلال عرضه على النيابة غافل الحراسة وألقى بنفسه من الدور الخامس من المحكمة فلقى مصرعه في الحال.


وأكدت التحريات أن المتهم المنتحر لا يعاني أي أمراض نفسية فيما قررت نيابة الخانكة انتداب الطب الشرعي لبيان أسباب وملابسات مصرع  المتهم والتصريح بالدفن عقب ورود التقرير.

كما أمرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المرافقين من قوة المركز مع المتهم من قوة القسم خلال عرضه على النيابة.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم الخانكة بوفاة متهم بواقعة تحرش بابنته إثر إلقائه بنفسه مع الدور الخامس بمقر محكمة الخانكة دائرة القسم حيث قفز من الدور الخامس قبيل عرضه على نيابة الخصوص.

وتبين أن المتوفى حاول الهروب وألقي بنفسه من الطابق الخامس أثناء عرضه على نيابة الخصوص بمقر نيابة الخانكة وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت شقيقة طليقة المتهم اتهمته بقيامه بالتحرش الجنسي بابنته البالغة من العمر 14 عاما حيث يعيشان بمفردهما عقب انفصال زوجته وزوجها في منطقة أخرى حيث تحسس المتهم أجزاء من جسم ابنته التي أخبرت خالتها، فحررت محضرا بالواقعة في قسم شرطة الخصوص وجرى ضبط المتهم وخلال عرضه على النيابة للتحقيق غافل الحراسة وألقى بنفسه من الدور الخامس بمحكمة الخانكة التي يقع فيها مقر نيابة الخصوص، ليلقى مصرعه في الحال.
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