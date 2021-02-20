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حوادث

القبض على منتج شهير في قضية تزوير

السبت 20/فبراير/2021 - 08:20 م
حبس متهمين
حبس متهمين
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إبراهيم الهوارى
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية القبض على المنتج التليفزيوني محمد مشيش منتج مسلسل دينا الشربيني الجديد في قضية تزوير وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بضبط المنتج التليفزيوني محمد مشيش في حملة لتنفيذ الاحكام بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة  وذلك في القضية  رقم 23984 لعام 2018 التابعة لجنايات قسم شبرا الخيمة حيث صدر فيها حكم غيابي عليه بالسجن 3 سنوات وكان وقتها خارج مصر.

من ناحية اخرى كشفت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية غموض حادث العثور على جثة شاب ملقاة بجوار مدرسة الشيماء بمنطقة الفلل ببنها ، وتبين وجود سرنجة وتذكرة هيروين بجوار جثة المجنى عليه كما أنه يرتدى كامل ملابسه ولا توجد بها ثمة أي إصابات بأنحاء جسده.

تبين من التحريات أن المتهم توفى نتيجة تناول جرعة مخدرات زائدة أدت لوفاته حيث تبين آثار حقن في منطقة الذراع والبطن وبإجراء الفحص عن هوية المجنى عليه تعرف عليه والده ويدعى "ا. م" وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث قسم ثان بنها، بعثور الأهالي على جثة شاب متوفى ومرتديًا جميع ملابسه وبجانبه سرنجة وملقى بجوار مدرسة الشيماء دائرة القسم.

وتبين إن الجثة لشاب يدعى "ط. م" 32 سنة وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
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