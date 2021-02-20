كشف غموض حادث العثور على جثة شاب بجوار مدرسة ببنها

كشفت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية غموض حادث العثور على جثة شاب ملقاة بجوار مدرسة الشيماء بمنطقة الفلل ببنها ، وتبين وجود سرنجة وتذكرة هيروين بجوار جثة المجنى عليه كما أنه يرتدى كامل ملابسه ولا توجد بها ثمة أي إصابات بأنحاء جسده.









تبين من التحريات أن المتهم توفى نتيجة تناول جرعة مخدرات زائدة أدت لوفاته حيث تبين آثار حقن في منطقة الذراع والبطن وبإجراء الفحص عن هوية المجنى عليه تعرف عليه والده ويدعى "ا. م" وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.





تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث قسم ثان بنها، بعثور الأهالي على جثة شاب متوفى ومرتديًا جميع ملابسه وبجانبه سرنجة وملقى بجوار مدرسة الشيماء دائرة القسم.





وتبين إن الجثة لشاب يدعى "ط. م" 32 سنة وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.





من ناحية اخري تمكنت مباحث القليوبية من ضبط أدوية مجهولة المصدر بدون ترخيص بحوزة أحد الأشخاص أثناء استقلاله سيارة بطريق شبرا – بنها الحر، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وتوصلت التحريات إلى أنه مرور قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة قليوب تم ضبط شخص، مقيم بمحافظة المنوفية) حال استقلاله سيارة بطريق شبرا - بنها الحر.





وبتفتيش السيارة عثر بحوزته على (40 ألف قرص أدوية مجهولة المصدر – قطعة من مخدر الحشيش – سيجارة مشتعلة من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).





وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص مجهولة المصدر بقصد الإتجار والمواد المخدرة والسيجارة بقصد التعاطى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى فى الإتجار بتلك الأقراص، وهاتفى المحمول للإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته.