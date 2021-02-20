ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

كشف غموض حادث العثور على جثة شاب بجوار مدرسة ببنها

السبت 20/فبراير/2021 - 06:39 م
جثة
جثة
Advertisements
إبراهيم الهوارى
كشفت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية غموض حادث العثور على جثة شاب ملقاة بجوار مدرسة الشيماء بمنطقة الفلل ببنها ، وتبين وجود سرنجة وتذكرة هيروين بجوار جثة المجنى عليه كما أنه يرتدى كامل ملابسه ولا توجد بها ثمة أي إصابات بأنحاء جسده.


تبين من التحريات أن المتهم توفى نتيجة تناول جرعة مخدرات زائدة أدت لوفاته حيث تبين آثار حقن في منطقة الذراع والبطن وبإجراء الفحص عن هوية المجنى عليه تعرف عليه والده ويدعى "ا. م" وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث قسم ثان بنها، بعثور الأهالي على جثة شاب متوفى ومرتديًا جميع ملابسه وبجانبه سرنجة وملقى بجوار مدرسة الشيماء دائرة القسم.

وتبين إن الجثة لشاب يدعى "ط. م" 32 سنة وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

من ناحية اخري تمكنت مباحث القليوبية من ضبط أدوية مجهولة المصدر بدون ترخيص بحوزة أحد الأشخاص أثناء استقلاله سيارة بطريق شبرا – بنها الحر، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة، وتوصلت التحريات إلى أنه مرور قوة أمنية تابعة لوحدة إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة قليوب تم ضبط شخص، مقيم بمحافظة المنوفية) حال استقلاله سيارة بطريق شبرا - بنها الحر.

وبتفتيش السيارة عثر بحوزته على (40 ألف قرص أدوية مجهولة المصدر – قطعة من مخدر الحشيش – سيجارة مشتعلة من مخدر الحشيش – مبلغ مالى –  2 هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص مجهولة المصدر بقصد الإتجار والمواد المخدرة والسيجارة بقصد التعاطى، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى فى الإتجار بتلك الأقراص، وهاتفى المحمول للإتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته. 
Advertisements
Advertisements

المستأجر يدفع 50% من قيمة الأجرة القانونية المحددة للشقة..تعديلات على قانون الإيجار القديم

الغرامة والحبس 6 أشهر.. تامر أمين يواجه عقوبة سب وقذف الصعايدة

قناة مدرستنا: تصريحات جديدة من وزير التعليم في جروب الماميز .. 8 مساء

زيادة الإيجار ومنع التوريث.. تعديلات مرتقبة على الإيجارات القديمة

لدي ميول أنثوية.. تفاصيل إجراء عملية تصحيح جنسي لـ منتجة شهيرة

قرار نهائي.. عودة الدراسة بالجامعات السبت المقبل

بعد أزمة الصعايدة .. رانيا يوسف ترد بقوة على تامر أمين .. تفاصيل

مسار إجباري للدخول.. قرارات عاجلة عن الإجراءات الاحترازية بامتحانات الجامعات

النيابة في اتهام سفاح الجيزة بقتل شقيقة زوجته: وعد ضحيته بالزواج وخنقها

عقوبة الإعلامي الجريء.. مستجدات أزمة تامر أمين بسبب الصعايدة

خاص | مفاجآت في شهادة تميم يونس مطرب «سالمونيلا» بقضية الطبيب المتحرش

الأعلى للجامعات: استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات 27 فبراير وسط إجراءات احترازية مشددة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبراء يحددون أسباب تمحور فيروس كورونا

غنية بالفيتامينات.. طريقة عمل كبدة فراخ بالبصل

فعال ضد العدوى.. كيف يحمي الزنك من نزلات البرد