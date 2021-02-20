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أخبار البلد

البابا تواضروس يستقبل فريق خدمة «قم وامش» التابع لأسقفية الخدمات

السبت 20/فبراير/2021 - 10:25 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
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سامح سلام
استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم السبت بمركز لوجوس المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون نيافة الأنبا يوليوس اسقف كنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية وبرفقته القمص رافائيل ثروت والدكتور هاني سمير المدير التنفيذي لأسقفية الخدمات وفريق خدام وخادمات برنامج : "قم وامش" لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة.

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة بافتتاح حجرة تنمية المهارات الحسية الجديدة وأثنى على خدمتهم المتميزة، وناقش معهم طموحاتهم المستقبلية لامتداد و تطوير هذه الخدمة التي تخدم كل أفراد الكنيسة المجتمع دون تمييز. 

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وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح له أمس إن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، هى لجنة مجمعية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية. 

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وأضاف القس بولس حليم أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لفترة ما بين انعقاد الجلسات الرسمية للمجمع وتقوم بأعمال في حدود اختصاصاتها وما يكلفها المجمع المقدس من أعمال.

وتابع قائلاً إن اللجنة تعمل كلجنة استشارية لقداسة البابا تواضروس الثاني فيما يعرضه قداسته أو ما يطرحه أحد أعضاء اللجنة من موضوعات، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات المجمع المقدس، وتنفيذ ما تكلف به من أعمال بواسطة المجمع المقدس.

وأشار إلى أن اللجنة تقوم بدراسة واتخاذ قرارات في الظروف الطارئة، فيما عدا ما يخص الإيمان والعقيدة على أن تعرض هذه القرارات في المجمع المقدس في أول جلسة قانونية له.

ونوه المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى أن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس تقوم بمتابعة التزام الآباء أعضاء المجمع المقدس بتعهداتهم الكنسية والشخصية ولقداسة البابا تواضروس أن يكلف لجنة ثلاثية من هذه اللجنة الدائمة للتحقيق في الأمر ورفع توصيات من خلال اللجنة الدائمة للمجمع المقدس لأخذ القرار المناسب، كما انها تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن عملها للمجمع المقدس.

وأعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه سينشر عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيس بوك للتعريف بأسماء واختصاصات لجان المجمع المقدس.
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