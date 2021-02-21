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أخبار البلد

سيامة كاهن جديد للخدمة بكنيسة الشهيدة دميانة بنجع حمادي

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:15 ص
سيامة كاهن جديد للخدمة
سيامة كاهن جديد للخدمة بايبارشية نجع حمادي
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سامح سلام

صلى الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي القداس الإلهي، بدير القديس الأنبا بضابا في نجع حمادي، وخلال القداس سام الشماس ميلاد بشرى كاهنًا باسم القس صموئيل للخدمة بكنيسة الشهيدة دميانه بكوم البجا.


شارك في الصلوات بعض الآباء الكهنة وعدد محدود من الشمامسة وأفراد الشعب، نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


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وافتتح الأنبا هيرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية - في وقت سابق اليوم -  كنيسة العائلة المقدسة بمنطقة الزرائب بعزبة النخل بالقاهرة، وشمل الافتتاح صلوات القداس الإلهي والذي قام خلاله نيافته بتقديس بعض الأواني المقدسة الخاصة بخدمة القداسات. 


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شارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وعدد محدود من الشمامسة والشعب في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.


وتبلغ مساحة الكنيسة الجديدة ٩٠٠ متر مربع وتتكون من خمسة طوابق وهي تخدم ٦٠٠٠ أسرة بما يعادل حوالي ٣٠ ألف شخص.


كان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل في وقت سابق اليوم بمركز لوجوس المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون نيافة الأنبا يوليوس اسقف كنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية وبرفقته القمص رافائيل ثروت والدكتور هاني سمير المدير التنفيذي لأسقفية الخدمات وفريق خدام وخادمات برنامج :قم وامش" لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة بافتتاح حجرة تنمية المهارات الحسية الجديدة وأثنى على خدمتهم المتميزة، وناقش معهم طموحاتهم المستقبلية لامتداد و تطوير هذه الخدمة التي تخدم كل أفراد المجتمع دون تمييز.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح له أمس إن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، هى لجنة مجمعية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وأضاف القس بولس حليم  أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لفترة ما بين انعقاد الجلسات الرسمية للمجمع وتقوم بأعمال في حدود اختصاصاتها وما يكلفها المجمع المقدس من أعمال.

وتابع قائلا، إن اللجنة تعمل كلجنة استشارية لقداسة البابا تواضروس الثاني فيما يعرضه قداسته أو ما يطرحه أحد أعضاء اللجنة من موضوعات، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات المجمع المقدس، وتنفيذ ما تكلف به من أعمال بواسطة المجمع المقدس.

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