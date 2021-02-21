سيارات شاركت مصطفى قمر بطولة هذا الفيلم الشهير.. تفاصيل | صور

"كريم ابن عمتي.. يعني إبن أخت أبويا، هو اسمه زلط.. الله ده اسم رومانسي أوي، الله حادثة، ده للسيدات فقط.. يبقى هجيب تيتة، مساج.. مشاذ، انت هتسيب البيت وتطفش.. أسيبه إزاي بس يا تيتة ده إنتِ قدري، الله عجبك البرفيوم.. ريحة الخروف اللي بيتشوي مجنناني" جمل تستخدم بشكل يومي كتعبير ضاحك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكلما شاهدتها تتردد على أسماعك تلقائيًا بصوت الراحل طلعت زكريا، الذي ترك بصمته الخاصة في الفيلم الكوميدي "حريم كريم".









تدور أحداث فيلم "حريم كريم" حول قصة زوجين انفصلا عن بعضهما بسبب سوء تفاهم، ويحاول الزوج إصلاح زوجته وإرجاعها مرة أخرى، ولكن كل محاولاته باءت بالفشل، ثم يلعب القدر لعبته ويلتقي كريم صدفة بزميلات دراسته ويلجأ إليهن ليصلحن بينه وبين زوجته في ظن منه أنه سينجح هذه المرة، ولكنه يلاقي ما لا يحمد عقباه، حيث تتفق صديقاته على الإيقاع بينهما وعدم الإصلاح، وظهرت خلال أحداث هذا الفيلم عدة سيارات كانت تعد بمثابة أبطال لا تقل أهمية عن الأبطال الرئيسيين لهذا العمل، لنتناول بعضا من التفاصيل عنها في السطور التالية.









في البداية، ظهرت السيارة الرئيسية في هذا الفيلم وهي سيارة كريم "مصطفى قمر"، والتي كانت من إنتاج شركة صناعة السيارات الأمريكية JEEP والتي تأسست في بادئ الأمر لتكون سيارة مخصصة للحروب، لتساعد الجيش الأمريكي أثناء خوض الحرب العالمية الثانية، وكانت السيارة من طراز JEEP LIPERTY موديل عام 2004، والتي زودت بمحرك مكون من 6 إسطوانات، سعة 3700 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.









لتأتي بعد ذلك سيارة صديقة كريم مها شكري، والتي تعد أيقونة إنتاج الصانع الألماني VOLKSWAGEN، والتي تعني "سيارة الشعب" باللغة الألمانية، من طراز BEETLE، أشهر وأنجح إنتاجات شركة فولكس الألمانية، والذي تخطت مبيعاته حاجز الـ 21 مليون نسخة حول العالم، لتستمد السيارة BEETLE قوتها من محرك مكون من أربع أسطوانات تبلغ سعته 1 لتر، متصل بناقل حركة يدوي الأداء من 4 سرعات.









ثم جاء بعد ذلك دور سيارة الصديقة الثالثة دينا مندور، والتي كانت من إصدار شركة صناعة السيارات الإيطالية فيات من طراز SIENA موديل عام 2003، والتي استمدت قوتها من محرك بسعة 1400 سي سي، متصل بناقل حركة يدوي الأداء.







