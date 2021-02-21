إحباط ترويج 36 ألف قطعة مستلزمات طبية مغشوشة بالقاهرة





تمكنت مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط ٣٦ ألف قطعة مستلزمات طبية "كمامة – جوانتى – لاصق طبى" بدون مستندات "مجهولة المصدر" وتشكل خطرًا على الصحة العامة ، بحوزة صاحب شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.





تم التحفظ علي المضبوطات قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .





جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.