بمليون و750 الف ريال.. سعر ومواصفات رولز رويس جوست 2021 في السعودية | صور

وصلت رولز رويس جوست موديل 2021 الشهيرة إلى السوق السعودي ، ومن المعروف أن السيارة تتمتع بمظهر خارجي فخم مع مصابيح ليد امامية ،مع شبك أمامي 20 مصباح ليد أسفل الجزء العلوي .
أما التصميم الخارجي للسيارة فهو فاخر وصولا إلى المقصورة ،والتي تقدم مستويات هدوء مبهرة ، مع تصميمن جديدين للداخلية ، وتأتي السيارة بتقنيات متقدمة جدا مثل نظما صوتي فاخر مع 18 قناة واحدة لكل مكبر صوت ، وتولد صوت بقوة 1.300 كيلووات ، وتتاح إمكانية الاتصال بشبكة الواي فاي .
تتمتع السيارة بأقص درجات الراحة والرفاهية للركاب والسائق حيث يستخدم نظام التعليق الكاميرات لقراءة الطريق أمام السيارة ، وتهيئة نظان التعليق ، بالإضافة إلى الكاميرات لقراءة الطريق أمام السيارة .
تحتوي السيارة على أنظمة السلامة مثل نظام تحذير وجود الحيوانات أو المشاه في الليل أو النهار ، ونظام مساعدة السائق على الانتباه بالإضافة إلى نظام من أربع كاميرات مع رؤية بانورامية .
تستمد السيارة قوتها بمحرك V12سعة 6.75 لتر ، وقوة قدرها 563 حصان ، وعزم أقصى يبلغ 850 نيوتن .متر ، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ، وصمم المحرك ليعمل على وقود أوكتان أيضا ويبدأ سعر السيارة في المملكة العربية السعودية بداية من مليون 750 ألف ريال سعودي بدون الضريبة .
أما التصميم الخارجي للسيارة فهو فاخر وصولا إلى المقصورة ،والتي تقدم مستويات هدوء مبهرة ، مع تصميمن جديدين للداخلية ، وتأتي السيارة بتقنيات متقدمة جدا مثل نظما صوتي فاخر مع 18 قناة واحدة لكل مكبر صوت ، وتولد صوت بقوة 1.300 كيلووات ، وتتاح إمكانية الاتصال بشبكة الواي فاي .
تتمتع السيارة بأقص درجات الراحة والرفاهية للركاب والسائق حيث يستخدم نظام التعليق الكاميرات لقراءة الطريق أمام السيارة ، وتهيئة نظان التعليق ، بالإضافة إلى الكاميرات لقراءة الطريق أمام السيارة .
تحتوي السيارة على أنظمة السلامة مثل نظام تحذير وجود الحيوانات أو المشاه في الليل أو النهار ، ونظام مساعدة السائق على الانتباه بالإضافة إلى نظام من أربع كاميرات مع رؤية بانورامية .
تستمد السيارة قوتها بمحرك V12سعة 6.75 لتر ، وقوة قدرها 563 حصان ، وعزم أقصى يبلغ 850 نيوتن .متر ، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ، وصمم المحرك ليعمل على وقود أوكتان أيضا ويبدأ سعر السيارة في المملكة العربية السعودية بداية من مليون 750 ألف ريال سعودي بدون الضريبة .