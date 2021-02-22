سيامة كاهن جديد بدير السيدة العذراء والملاك ميخائيل بالبهنسا



جاء ذلك ضمن صلوات قداس الأحد الثاني من شهر أمشير الذي أقيم بالدير وتولى خدمته نيافة جاء ذلك ضمن صلوات قداس الأحد الثاني من شهر أمشير الذي أقيم بالدير وتولى خدمته نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا ورئيس الدير، وعقب صلاة الصلح سام نيافته الراهب غبريال البهنساوي في درجة القسيسية، بحضور مجمع رهبان الدير.





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وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الاثنين صوم "يونان" لمدة 3 أيام، حيث تقام الصلوات الخاصة بهذه المناسبة بمختلف الكنائس داخل مصر وخارجها بمشاركة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وأساقفة المجمع المقدس والآباء الكهنة والشعب القبطي.





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ومن المقرر أن ينتهي صوم "نينوى" عقب صلوات القداس الإلهي التى تقام صباح الخميس، وفيه يصوم الأقباط يوميا من منتصف الليل وحتي موعد خروج القداس الإلهي الذى يقام بعد الظهر، ويأتي صوم يونان قبل بدء الصوم الكبير للكنيسة بأسبوعين كاملين، وهو الصوم الذى يستمر لمدة 55 يوما وينتهي بعيد القيامة المجيد.



وصيام "يونان" هو تذكار لتوبة أهل "نينوي" حسبما ذكر في الكتاب المقدس، ودخل هذا الصوم إلى الكنيسة القبطية في أيام البابا إبرام بن زرعة السرياني (976- 979) البطريرك الـ62 في القرن العاشر الميلادي.





وذكرت بعض الكتب المسيحية أن البابا ابرآم بن زرعة أراد بذلك اتفاق كنيسة الأقباط مع الكنيسة السريانية في هذا الصوم من أجل المحبة، كما يوجد بينهما الائتلاف في العقيدة الارثوذكسية، ويرجع البعض توقيت الصوم الواقع في فترة ما بعد عيد الغطاس وقبل الصوم الكبير، إلى أنها تعد تنبيها للنفس بالتوبة وضبط الشهوات تمهيدًا لاستقبال الصوم الكبير.





واختتم أمس بمعهد التدبير الكنسي والتنمية دورة متخصصة ومكثفة في علوم الإدارة الكنسية والتفكير المخطط لـ ١٥ راهبًا من رهبان أديرة وادي النطرون الأربعة، ومن بينهم المرشحين لدرجة الأسقفية خلال الفترة القادمة.





شارك في تقديم محاضرات وورش العمل بالدورة التي جرت فعالياتها في الفترة من ١٧ وحتى ٢١ من شهر فبراير الجاري، أساتذة معهد التدبير الكنسي بقيادة عميد المعهد الأستاذ الدكتور مجدي لطيف، وألقى قداسة البابا تواضروس الثاني المحاضرة الافتتاحية.