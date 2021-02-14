البابا تواضروس الثاني يدشن كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا موسى الأسود بالمنشية

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأحد، كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا موسى الأسود بمنطقة المنشية بمحافظة الإسكندرية.





يشارك في صلوات التدشين مجموعة من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والأباء الكهنة والشمامسة وعدد محدود من شعب الكنيسة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.









وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - في كلمته خلال القداس الإلهي - إن الكنيسة التى تم تدشينها اليوم كانت تتبع الكنيسة المارونية وأنه تم تدشين مذابح الكنيسة والأيقونات والمعمودية، مقدما الشكر لنيافة الأنبا إيلاريون والأباء الكهنة، لافتا إلى أن هذا اليوم بمثابة عيد على مدى تاريخ الكنيسة.









وتابع قائلا، إنه يقدم الشكر لكافة المسئولين على مجهودهم في إنهاء الإجراءات التى تمت من أجل تأسيس الكنيسة، لافتا إلى أن الكنيسة تحتفل غدا أيضا بتذكار شهداء الإيمان في ليبيا، إلى جانب الاحتفال بتذكار دخول السيد المسيح إلى الهيكل.





وأعلن دير القديسة دميانة ببرارى بلقاس بمحافظة الدقهلية أن زيارة الدير ستكون متاحة أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، اعتبارا من الجمعة 19 فبراير الجاري.





وذكر بيان صادر عن دير القديسة دميانة برئاسة نيافة الأنبا ماركوس أن قرار فتح الدير لاستقبال الزيارات يأتى مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، وأن الدير لن يستقبل الزائرين بقية أيام الأسبوع.





وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال يومى 6 و7 مارس المقبل بتجليس وسيامة أساقفة جدد للخدمة على مستوى الكرازة ولتلبية الاحتياجات الرعوية لأبناء الكنيسة في مصر وخارجها.





وكذلك الذين سيتم تجليسهم في الاحتفالية المقرر عقدها بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة مارس المقبل، بحضور أعداد محدودة نظرا للظروف الصحية الحالية التى يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.





وبعث البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بخطاب إلى نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادى والسكرتير العام للمجمع المقدس جاء فيه .. نعمة لكم وسلام راجيا أن تكونوا بكل خير، نظرا لاحتياج بعض الخدمات الكنسية إلى الرعاية الأسقفية، نعتزم بنعمة المسيح القيام بسيامات جديدة، ومن باب المشاركة أرجو عرض الأسماء المرشحة التالية على الأحبار الأجلاء لإبدا أى ملاحظات، وذلك خلال الفترة من الجمعة 12 فبراير 2021 إلى الأحد 14 فبراير 2021 بتوقيت القاهرة، تمهيدا للسيامة المباركة.