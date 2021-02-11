البابا تواضروس يستقبل الأنبا إكليمندس أسقف شرق مدينة نصر













وقال البابا تواضروس، نودعه على رجاء القيامة المجيدة والفرح الذي ملأ قلوبنا بخدمته لنا السنوات الطوال، سوف يظل معنا ونحن نودعه عالمين بمكانته في السماء شفيعًا ومصليًا وهاديًا حتى نكمل أيام حياتنا بسلام.



