"الكاثوليكية" تطلق برنامجا إحصائيا لأبناء الإيبارشية

أعلن الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركيّة والمتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر أنه سيتم تنفيذ برنامج إحصائي لأبناء الايبارشية خلال الفترة المقبلة.





وقال الأنبا باخوم - في تصريح له - إن البرنامج سيتم تنفيذه تحت رعاية البطريرك، الانبا إبراهيم اسحق، حيث نطلق برنامجنا الاحصائي لكل أبناء الايبارشية، والذي يهدف الى العديد من المميزات.





وأضاف أن البرنامج سيقوم بعمل إحصائية عددية لكل أبناء الايبارشية بكل البيانات الهامة من اعمار، مهن، وسائل للتواصل، غيره، وأنه يهدف إلى سهولة التواصل مع كل شعبنا الحبيب، للتفقد، وانماء الحياة الرعوية.





وتابع قائلا، إن البرنامج سيقوم بعمل قاعدة بيانات تساعدنا في العديد من افكارنا الرعوية واحتياجات كل أبناء الايبارشية، ولذا نرجو منكم جميعا الاهتمام واملاء الاستمارة الملحقة، وتسليمها للاب الراعي بكنيستكم، بملاحظة ان الاستمارة هي فردية، أي لكل فرد من العائلة.





ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.









وعقد قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماعه الأسبوعي بدون حضور شعبي نظرا للظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا وتم نقل العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة coc وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على فيس بوك في تمام السادسة والنصف مساء.





وتحدث البابا تواضروس حول "التفاهم الأسرى" ، وأن العديد من الأسر تعاني من "الخرس الزوجي"، وأن انتشار أجهزة المحمول ادى إلى التواصل مع الآلة أكثر من البشر، فضلا عن التحجج بجملة " لايوجد وقت" ، لافتا إلى أن غياب الوقت أدى إلى غياب المفاجأت السارة، تلك الأجواء التى تدخل البهجة في قلوب الجميع.