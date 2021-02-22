شاهد.. أمطار غزيرة بالضبعة وتحسن الطقس بـ مرسى مطروح





تشهد محافظة مطروح صباح اليوم، الاثنين، تباينا فى احوال الطقس بين مدن المحافظة المختلفة مع استمرار انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.













فتشهد مدينة مرسى مطروح تحسنا نسبيا فى احوال الطقس بعد الامطار الغزيرة التى شهدتها المدينة مساء امس الاحد بينما تشهد صباح اليوم مدينة الضبعة وفوكة والعلمين سقوط امطار غزيرة وتزايد سرعة الرياح.









وواصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح جهودها في أعمال إزالة تراكمات مياه الأمطار وتيسير حركة السير، خاصة على الطرق الرئيسية والطريق الدولي الساحلي.









وأكد محافظ مطروح على قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتطهير المستمر لشنايش صرف المطر وتسليكها مع التجربة العملية للتأكد منها ، وتجهيز جميع سيارات الكسح خاصة سيارة ضخ مياه السيول.





ووجه بسرعة تطهير الوديان وإزالة كافة الحشائش المعيقة لمسار المياه ومتابعة كافة الوديان وتطهير الأودية والسدود خاصة بمنطقة الخروبة ووادى الرمل واسماعيل وأم لشطان بالتنسيق بين إدارة الموارد المائية والرى وجهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى ومركز التنمية المستدامة ومركز ومدينة مرسى مطروح باستخدام المعدات اللازمة مع تحديد كافة المطالب والاحتياجات لسرعة توفيرها، والتنبيه على الأهالي فى تلك الوديان بعدم البناء خاصة فى مجرى السيل حرصا على سلامتهم.



