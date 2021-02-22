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تعليم

تعرف على استعدادات مطروح لامتحانات الفصل الدراسي الأول

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:15 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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ايمن محمود
وجة عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح علي تشكيل غرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية للتواصل العاجل والمباشر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية لتذليل أي عقبات داخل اللجان الامتحانية بكافة مدارس مطروح استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول.


واضاف سلامة خلال الاجتماع الذى عقده مدير تعليم مطروح مع مديري الإدارات التعليمية ومسئولي التطوير التكنولوجي ورؤساء لجان النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية   لبحث الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول.بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية و إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام و منى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية و نبيل نجيب مدير التعليم الفني بقاعة التنمية المهنية في ديوان عام المديرية .

وتناول الإجتماع خطة العمل الخاصة باستعدادات تعليم مطروح لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت المقبل لصفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة وذلك تنفيذا للتعليمات الوزارية ووفقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وأكد وكيل الوزارة لمديري الإدارات التعليمية خلال الإجتماع ضرورة المتابعة الميدانية لرصد وتقييم استعدادات المدارس للامتحانات المجمعة مع التأكيد علي اتمام أعمال تعقيم اللجان الامتحانية وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات التعليمية علي مدار العملية الامتحانية .

مؤكدا لهم ضرورة التحلي الدقة والسرية التامة والموضوعية والمصداقية والأمانة المهنية لتحقيق عملية امتحانية منضبطة داخل المدارس بجميع الإدارات التعليمية.

وأكد سلامة لمديري الإدارات الإلتزام بعدم زيادة عدد الطلاب عن 14 طالبا في كل لجنة امتحانية بالمدارس ضمانًا لتطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام الكامل بإتخاذ التدابير المناسبة لمواجهة الجائحة حرصًا علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وتوافر كافة الأجواء المناسبة علميا وصحيا بكافة اللجان الامتحانية 

و شدد علي واضعي الإمتحانات بضرورة مراعاة الوزن النسبي للورقة الامتحانية والتي تشكل المواد الأساسية الخمس وأن تكون في مستوى الطالب المتوسط وذلك تنفيذا للتعليمات الوزارية  .

وأشار وكيل الوزارة للحضور أن رجال مركز التطوير التكنولوجي علي أتم استعداد لتذليل أي مشاكل في تقنيات أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي مؤكدا ضرورة التواصل المستمر والهادف لمسئولي التطوير بالإدارات التعليمية مع المركز التكنولوجي مع ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتقدير المسئولية  خلال المرحلة المقبلة لتحقيق منظومة امتحانية يسودها الجدية والانضباط.


تعرف على استعدادات مطروح لامتحانات الفصل الدراسي الأول
تعرف على استعدادات مطروح لامتحانات الفصل الدراسي الأول
تعرف على استعدادات مطروح لامتحانات الفصل الدراسي الأول
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