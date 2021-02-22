بشرى سارة.. افتتاح أول مستشفى لعلاج سرطان الأطفال بالمجان في الصعيد

تستعد مؤسسة شفا الاورمان الاسبوع القادم لافتتاح اول مستشفى متخصص لعلاج اورام الاطفال بالمجان في صعيد مصر ليضاف لمنظومة شفا الاورمان الطبية الكبيرة في علاج الاورام بالمجان بالصعيد .





واكد محمود فؤاد، المدير التنفيذى لمؤسسة شفا الاورمان، أن مستشفى شفا الاورمان لعلاج اورام الأطفال الجديد يقع بجوار مستشفى شفا الاورمان لعلاج السرطان بمدينة طيبة بالاقصر ويشمل عيادات خارجية لاستقبال الصغار الذين يعانون من المرض أو حتى يشتبه في إصابتهم بالأورام، ويوجد بالعيادة فريق متخصص من الاستشاريين والأخصائيين في علاج أورام الاطفال، وداخل هذه العيادة سوف يتم تشخيص الحالات الجديدة ، وتحديد بروتوكولات العلاج الكيماوي، بالإضافة لمتابعة الحالات التي أنهت علاجها





واشار فؤاد الى ان المستشفى الجديد سوف يعمل وفق احدث تقنيات العلاج العالمية في مجال سرطان الاطفال وسوف يستهدف بجانب تقديم الخدمة الطبية العلاجية محاولة دمجهم في المجتمع من خلال قسم علاج اليوم الواحد حيث سيتم تقديم العلاج الكيماوي للأطفال ويتم إقرار خروج لهم في نفس اليوم مما يساعد على تقليل فترات الحجز بالمستشفى وتوفير المشقة على الطفل وأسرته جراء الذهاب والسفر.



