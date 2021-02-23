غيوم فرنسية.. ندوة في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

يُنظِّم مختبر السرديات التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ندوة عبر الإنترنت لمناقشة رواية "غيوم فرنسية" للكاتبة المصرية ضحى عاصي، يُناقشها الناقد العراقي الدكتور ثائر العذاري، والناقدة المغربية الدكتورة كريمة بوحسون، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بالمكتبة.



تأتي الندوة بالتعاون بين ثلاثة مختبرات هي: مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، ومختبر السرديات بكلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة واسط في مدينة الكوت الذي يديره الدكتور ثائر العذاري، ومختبر السرد والأشكال الثقافية والتخييلية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال برئاسة الدكتور عبد الرحمن غانمي.





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جدير بالذكر أن ضحى عاصي الكاتبة والقاصة صدر لها مجموعة قصصية بعنوان "فنجان قهوة" عام 2007، وأخرى بعنوان "سعادة السوبر ماركت" عام 2009، ورواية تحت عنوان: "104 القاهرة" عام 2016، ومؤخرًا "غيوم فرنسية" والتي وصلت إلى القائمة القصيرة لجائزة ساويرس.





أعلنت مكتبة الإسكندرية عن استئناف نشاطها كاملًا في كافة القطاعات والأنشطة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13/9/2020 وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





وقدمت مكتبة الإسكندرية عددًا من الفعاليات "عبر الانترنت" خلال الفترة الماضية، شمل عددًا من المحاضرات الثقافية، والفعاليات الفنية، والجولات الحية من داخل متاحف ومعارض مكتبة الإسكندرية، وكانت تبث مباشرة على قناة المكتبة على موقع يوتيوب، بالإضافة إلى صفحاتها الرسمية على موقع فيسبوك.





وفي أغسطس من العام الماضي، بدأت مكتبة الإسكندرية في شهر أغسطس الماضي إعادة استقبال عدد محدود من روادها من الباحثين دون غيرهم (طلاب الدراسات العليا)، وذلك بعد فترة غلق استمرت لنحو 100 يوم، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.