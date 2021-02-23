بكين تدعو إدارة بايدن للحوار.. تفاصيل

دعا وانج يي وزير خارجية الصين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لاستئناف الحوار بين البلدين من أجل إعادة العلاقات التي تضررت خلال رئاسة الرئيس السابق دونالد ترامب ، وفقًا لتقرير بثته قناة التلفزيون العربي.





وقال وانج يي، إن أفعال إدارة الرئيس الأمريكي السابق تسببت في ضرر بالغ بالعلاقات الصينية الأمريكية فى العديد من المجالات.





كما دعا واشنطن إلى إلغاء التعريفات الجمركية على السلع الصينية والتراجع عن محاربة قطاع التكنولوجيا الصيني .





ومن جهته، أشار المتحدث بإسم الخارجية الصينية إلى أن الصين والولايات المتحدة و أوروبا قوى مهمة للحفاظ على الامن والسلم والتنمية والازدهار فى العالم .



