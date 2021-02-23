ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حاصل على الدكتوراة في تاريخ الكنيسة .. وفاة الراهب القس روفائيل النقلوني عن عمر ناهز 64 عاما

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:24 م
الراهب القس روفائيل
الراهب القس روفائيل النقلوني
Advertisements
سامح سلام
رحل عن عالمنا الراهب القس روفائيل النقلوني عن عمر ناهز ٦٤ عاما بعد أن قضى في الحياة الرهبانية ما يقرب من ١١ عاما، بدير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بمحافظة الفيوم.

ولد الأب المتنيح في ٢ سبتمبر ١٩٥٧، وترهب بدير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون بالفيوم في ١٥ مارس من عام ٢٠١٠، ونال درجة القسيسية في ١٩ مارس من عام ٢٠١٥. 


والأب المتنيح حاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ الكنسي، وكان يعمل قبل الرهبنة أستاذًا في الكلية الإكليريكية بإيبارشية المنيا وكذلك بمعهد الدراسات القبطية بالقاهرة، وبعد الرهبنة أصبح لفترة الممثل القانوني لمدارس القديس الأنبا أبرآم للغات ثم أستاذًا بمعهد الأرشيدياكون حبيب جرجس والبابا شنودة الثالث للعلوم اللاهوتية والكنسية وبمعهد أرسينوي للموسيقي والألحان الكنسية بإيبارشية الفيوم. 


وقدم نيافة الأنبا أبرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم ومجمع الآباء الكهنة ومجمع الآباء رهبان دير رئيس الملائكة الجليل غبريال بجبل النقلون والآباء الرهبان بمنطقة القديس مكاريوس السكندري ببرية الريان ووكيل وهيئة التدريس والإداريين والدارسين بمعهد الأرشيذياكون حبيب جرجس والبابا شنودة الثالث للعلوم اللاهوتية والكنسية ومعهد أرسينوي للموسيقى والألحان الكنسية ومدارس القديس الأنبا أبرآم للغات والشمامسة والمكرسات والخدام والخادمات ولجان الكنائس ومجالس إدارات الجمعيات القبطية الأرثوذكسية وجميع الشعب بإيبارشية الفيوم العزاء لجميع أسرته ومحبيهز

وقدم نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيــس المركز الثقـافي القبطي الأرثوذكسي وقناة مي سات، خالص العزاء لنيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم ورئيس دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون ولمجمع كهنة الإيبارشية ومجمع رهبان الدير في نياحة الراهب القس روفائيل النقلوني وعزاءً سمائيًا لأولاده ومحبيه، ولنفسه البارة النياح والراحة والنصيب والميراث مع جميع المقدسين. 

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الثلاثاء بتذكار نياحة القديس القمص ميخائيل البحيري المحرقي في عام 1923 تلميذ القديس العظيم الأنبا أبرآم أسقف الفيوم والجيزة.

وُلِدَ القديس ميخائيل البحيري سنة 1847م ببلدة إشنين النصارى بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، من أبوين تقيين ربيَّاه تربية مسيحية حقيقية أثمرت ثمرًا مباركًا وسُمي البحيري نسبة إلى اسم عائلته ( البحاروة ) لأن أصل العائلة من محافظة البحيرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

دير الأنبا متاؤس الفاخوري بإسنا جنوب الأقصر يحتفل بعيد نياحة شفيعه.. صور

قضى في الرهبنة 34 عاما .. نياحة الراهب القمص توماس الصموئيلي

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتذكار شهداء الوطن والإيمان في ليبيا.. غدا

وفاة الراهب روفائيل النقلوني بدير الملاك في الفيوم

ترشيحاتنا

حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات.. 10 شروط لتراخيص البناء الجديدة

الحبس عامين وغرامة 400 ألف جنيه لشيماء شاكر ومازن الطاهر في قضية الفيديوهات المخلة

الأهلي يتراجع إلى المركز الثالث.. ترتيب المجموعة الأولى بـ دوري أبطال أفريفيا

الأمطار مستمرة .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد .. فيديو

بـ الأورنج الفسفوري .. صبا مبارك تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال .. شاهد

نهال عنبر تكشف تطورات حالة يوسف شعبان بعد إصابته بكورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأورنج الفسفوري .. صبا مبارك تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال .. شاهد

بـ الجلد.. جوهرة بإطلالة رياضية تخطف الأنظار.. شاهد

طريقة عمل كفتة صينية بطريقة سورية.. 4 وصفات مختلفة