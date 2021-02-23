حكاية سيارة كانت سبب خناقة بين أحمد السقا و خالد صالح | صور

" إتنرفز بس بالراحة إتعصب بس بهدوء، إنت إسمك بكوغتي.. يا حلاوتك يا بكوغتي، لا لا اهرب يا ياسين ربنا معاك، أنا مش حرامي أنا بروفيسور بحاول توزيع الثروة على البشر، أصل شراء العربية ده نصيب زي الجواز بالضبط .. الكل يعلم ثمن هذه السيارة " كلمات تأخذنا إلى رحلة البحث عن العقد الملكي التي ذهبت بأذهاننا بعيدا لتوقعات نهاية هذا الفيلم التي أخلفت توقعاتنا جميعا، في قصة أشبه بقصص الأفلام البوليسية الأمريكية لفيلم " حرب أطاليا". بالضبط





ياسين تاج ياسين شاب يعمل كمحامي بمكتب بمكتب الأستاذ كمال عثمان، ليكتشف ياسين فيما بعد بأن المكتب الذي يعمل به يدار خفية بأعمال منافية كسرقة المجوهرات والتحف الملكية ولأثرية وتهريبها خارج البلاد، وحينما حاول فضح هذه الأعمال، قام كمال عثمان المحامي بتلفيق تهم إليه وطرده من المكتب ليتبعه فصله من نقابة المحامين، فقرر حينها بعمل تشكيل عصابي يتمكن من الاستيلاء على العقد الملكي والمجوهرات المعدة للتهريب، ويقوم ياسين بالاتفاق مع الشرطة على إيقاع مافيا التهريب الدولي في مصر و إيطاليا بمساعدة أصدقائه.





وكان مشهد البداية في هذا الفيلم يعتمد على سيارة بكر الرويعي عميل مكتب المحامي كمال عثمان والمسؤول عن تهريب القطع الأثرية المصرية للمافيا الإيطالية، حيث قام ياسين بعمل خطة للاستيلاء على العقد الملكي من بكر وبالفعل قام بأخذه واستولى على سيارته الفارهة التي مثلت اللقاء الأول بينهما.





"الكل يعرف ثمن هذه السيارة " جملة قالها ياسين بعدما استولى على السيارة وذهب لبيعها لأحد معارض السيارات، وكانت من إنتاج شركة صناعة السيارات اليابانية ميتسوبيشي والتي تأسست في العام 1919، و ينقسم اسمها إلى جزئين ويعني باللغة اليابانية " الثلاث ماسات "





ظهرت السيارة في احداث الفيلم من طراز MITSUBISHI PAJERO موديل عام 2004، التي حققت تاريخ كبير من خلال اشتراكها في في سباق " رالي داكار " العالمي، والتي تميز هيكلها الخارجي باختلافه التام عن بقية إصدارات شركة ميتسوبيشي حيث كان من فئة سيارات الـ SUV والي يحمل مصابيح امامية كبيرة، وشبكة عريضة توسطها شعار الثلاث ماسات المميز متوجا داخل دائرة صغيرة.





واستمدت السيارة MITSUBISHI BAJERO قوتها من محرك مكون من 6 أسطوانات بسعة 3500 سي سي، يستطيع ان يولد قوة قدرها 200 حصانا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من خمس سرعات، وتتميز السيارة بقوة دفعها الخلفي أو الرباعي الذي يجعل منها سيارة اعتمادية تتحمل صعاب الطرق الوعرة والصحراوية.





جدير بالذكر أن فيلم حرب أطاليا بطولة كل من " احمد السقا، خالد صالح، نيللي كريم، مجدي كامل، سناء يونس، خالد أبو النجا، رزان مغربي، جمال إسماعيل، عادل هاشم، سهام جلال، هبة كامل" ومن تأليف حازم الحديدي، وإخراج أحمد صالح، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 27 يوليو من العام 2005.