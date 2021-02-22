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سيارات

قصة تحفة فورد التي ظهرت مع محمود العسيلي في كليب إنتي و أنا | صور

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:46 م
قصة تحفة فورد التى
قصة تحفة فورد التى ظهرت مع محمود العسيلي في كليب انتي و أنا
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ماجدة المهدي
مغني مصري إستطاع ان يكون قاعدة جماهيرية عريضة في فترة وجيزة حيث لم تقتصر موهبته على الغناء فقط بل نجح في تلحين وتأليف بعض كلمات الأغنيات التي حققت نجاحًا واسعًا، عرف في بداية مشواره الفني بمطرب "المجنونة" ليتسبب هذا اللقب في شهرته بشكل كبير، إنه الفنان الشاب محمود العسيلي . 

بدأ محمود العسيلي مشواره الفني في الجامعة حيث حصل على لقب أفضل مطرب بها ليكون هذا بداية شغفه في الفن وتكوين فرقة موسيقية صغيرة، بدأت شهرته وذاع صيته عندما أصدر الفيديو كليب الخاص بأغنيته الشهيرة " الدنيا مجنونة " والذي أثار دهشة الكثيرين لغرابة هذا اللون من الفن على أسماعهم وأيضا أعينهم، ومنذ حينها ويصدر العسيلي أغنيات وألبومات تحقق نجاحًا ساحقًا لقربها من فئة الشباب.

أما قصة اليوم عن الفيديو كليب المصور لأغنيته " إنتي و أنا " الذي إعتمد تصوير أحداثه بشكل رئيسي على سيارة كلاسيكية أنيقة تعيدك إلى حقبة الستينيات برقيها وجمالها، وقد تكون هذه السيارة العامل الأساسي لتحقيق هذا الفيديو كليب نسب مشاهدة كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، فلنتعرف على بعض المعلومات عن هذه السيارة في السطور التالية.

كانت السيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات الأمريكية العريقة فورد والتي تأسست في العام 1903 وتعد من أقدم شركات صناعة السيارات في العالم وقد سميت باسم مؤسسها هنري فورد، وقد حققت هذه الشركة منذ نشأتها إنتشارا واسعا على مستوى العالم ونجاحا كبيرا في سوق السيارات العالمي.

وظهرت السيارة في الفيديو كليب لأغنية " إنتي وانا " من الطراز  FORD MUSTANG CONVERTIBLE موديل عام 1965، والذي يعد أيقونة إصدارات شركة فورد وإكتسب شعبية كبيرة على مدار تاريخ إصداراته.

استمدت السيارة FORD MUSTANG CONVERTIBLE قوتها من خيارين من المحركات، أولهما مكون من 6 أسطوانات بسعة 3.3 لتر، متصل بناقل حركة يدوي الأداء مكون من  3 سرعات، يستطيع ان يولد قوة قدرها 120 حصان، أما المحرك الثاني مكون من 8 أسطوانات بسعة 4.7 لتر ليولد قوة 225 حصان.

يذكر ان أغنية إنتي و أنا لمحمود العسيلي من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة، و ألحان محمود العسيلي، وقام بإخراج الفيديو كليب المصور لهذه الأغنية المخرج إبراهيم حدروج.
قصة تحفة فورد التي ظهرت مع محمود العسيلي في كليب إنتي و أنا | صور
قصة تحفة فورد التي ظهرت مع محمود العسيلي في كليب إنتي و أنا | صور
قصة تحفة فورد التي ظهرت مع محمود العسيلي في كليب إنتي و أنا | صور
قصة تحفة فورد التي ظهرت مع محمود العسيلي في كليب إنتي و أنا | صور
قصة تحفة فورد التي ظهرت مع محمود العسيلي في كليب إنتي و أنا | صور
قصة تحفة فورد التي ظهرت مع محمود العسيلي في كليب إنتي و أنا | صور
قصة تحفة فورد التي ظهرت مع محمود العسيلي في كليب إنتي و أنا | صور
قصة تحفة فورد التي ظهرت مع محمود العسيلي في كليب إنتي و أنا | صور
قصة تحفة فورد التي ظهرت مع محمود العسيلي في كليب إنتي و أنا | صور
قصة تحفة فورد التي ظهرت مع محمود العسيلي في كليب إنتي و أنا | صور
قصة تحفة فورد التي ظهرت مع محمود العسيلي في كليب إنتي و أنا | صور
قصة تحفة فورد التي ظهرت مع محمود العسيلي في كليب إنتي و أنا | صور
قصة تحفة فورد التي ظهرت مع محمود العسيلي في كليب إنتي و أنا | صور
قصة تحفة فورد التي ظهرت مع محمود العسيلي في كليب إنتي و أنا | صور
قصة تحفة فورد التي ظهرت مع محمود العسيلي في كليب إنتي و أنا | صور
قصة تحفة فورد التي ظهرت مع محمود العسيلي في كليب إنتي و أنا | صور
قصة تحفة فورد التي ظهرت مع محمود العسيلي في كليب إنتي و أنا | صور
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