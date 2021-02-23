اللي هيمتحن برة المدرسة هيسقط .. قرارات جديدة من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم السماح بعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي خارج المدرسة بأي حال من الأحوال.
وقالت وزارة التربية والتعليم : الامتحان سيتم عقده على الحوسبة السحابية، وفي حالة أداء الامتحان من خارج المدرسة سيعتبر الطالب راسبا.
وشددت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته للمديريات التعليمية ، أنه في حالة الإصابة أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، يقوم ولي الأمر بإخطار المدرسة بالحالة فور حدوثها ، ويتم تقديم التقارير الطبية الدالة على ذلك معتمدة من مستشفى حكومية أو التأمين الصحي إلى إدارة المدرسة لتأجيل الامتحان واداؤه في وقت لاحق يحدد من قبل الوزارة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أداء الامتحان ورقيًا بالنسبة للطلاب الذين يؤدون الامتحان إلكترونيا، مشيرةً إلى أنه سيتم تحرير محضر إثبات حالة في حالة التعذر عن أداء الامتحان إلكترونيا.
وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أن مديري المديريات التعليمية سيتخذوا ما يلزم من قرارات لإعادة تسكين الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحقق أفضل آداء للإمتحان وأكثر إجراءات احترازية للتباعد الاجتماعي.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه ، ستلتزم المدارس الخاصة بتوفير القاعات والانترنت لأداء طلابها للامتحان داخلها، وتسلم كشوف حضور الطلاب يوميا إلى إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية فور انتهاء الامتحان.
تجري وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها النهائية لعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.
ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي خلال الفترة من 27 فبراير 2021 وحتى 8 مارس 2021 ، بينما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي من 28 فبراير 2021 وتستمر حتى 11 مارس 2021.
وتلقت مديريات التربية والتعليم، بشكل رسمي، جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الموقعة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبدء الاستعدادات اللازمة لعقدها في المواعيد النهائية التي اعتمدها الوزير بشكل رسمي ونهائي بلا رجعة.
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الصف الأول الثانوي 2021
السبت 27 فبراير 2021 : اللغة العربية (90 دقيقة) – الأحياء (45 دقيقة)
الاثنين 1 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الأولى (75 دقيقة) – الجغرافيا (45 دقيقة)
الأربعاء 3 مارس 2021 : الرياضيات (90 دقيقة) – اللغة الأجنبية الثانية (45 دقيقة)
السبت 6 مارس 2021 : الفلسفة (45 دقيقة) – الفيزياء (45 دقيقة)
الاثنين 8 مارس 2021 : التاريخ (45 دقيقة) – الكيمياء (45 دقيقة)
جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي
الأحد 28 فبراير 2021 : اللغة العربية (90 دقيقة) – الجبر والتفاضل وحساب المثلثات (90 دقيقة)
الثلاثاء 2 مارس 2021 : الأحياء (60 دقيقة) – الفلسفة والمنطق (60 دقيقة)
الخميس 4 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الثانية (60 دقيقة) – علم النفس والاجتماع (60 دقيقة)
الأحد 7 مارس 2021 : الفيزياء ( 60 دقيقة ) – التاريخ (60 دقيقة)
الثلاثاء 9 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الأولى (90 دقيقة) – الكيمياء (60 دقيقة)
الخميس 11 مارس 2021 : التطبيقات الرياضية (75 دقيقة) – الجغرافيا (60 دقيقة)