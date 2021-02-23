اللي هيمتحن برة المدرسة هيسقط .. قرارات جديدة من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم السماح بعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي خارج المدرسة بأي حال من الأحوال.





وقالت وزارة التربية والتعليم : الامتحان سيتم عقده على الحوسبة السحابية، وفي حالة أداء الامتحان من خارج المدرسة سيعتبر الطالب راسبا.





وشددت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته للمديريات التعليمية ، أنه في حالة الإصابة أو الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، يقوم ولي الأمر بإخطار المدرسة بالحالة فور حدوثها ، ويتم تقديم التقارير الطبية الدالة على ذلك معتمدة من مستشفى حكومية أو التأمين الصحي إلى إدارة المدرسة لتأجيل الامتحان واداؤه في وقت لاحق يحدد من قبل الوزارة.





وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أداء الامتحان ورقيًا بالنسبة للطلاب الذين يؤدون الامتحان إلكترونيا، مشيرةً إلى أنه سيتم تحرير محضر إثبات حالة في حالة التعذر عن أداء الامتحان إلكترونيا.





وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أن مديري المديريات التعليمية سيتخذوا ما يلزم من قرارات لإعادة تسكين الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحقق أفضل آداء للإمتحان وأكثر إجراءات احترازية للتباعد الاجتماعي.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه ، ستلتزم المدارس الخاصة بتوفير القاعات والانترنت لأداء طلابها للامتحان داخلها، وتسلم كشوف حضور الطلاب يوميا إلى إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية فور انتهاء الامتحان.



