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تعليم

أكواد الاختبارات وضبط التابلت.. تنبيهات عاجلة لـ طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بشأن الامتحانات

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:23 ص
صدى البلد
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ياســـمين بدوي
أعلنت المديريات والإدارات التعليمية عن عدة تنبيهات لا بد لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الالتزام بها قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها يوم 27 فبراير 2021.


وقد تمثلت تلك التنبيهات في النقاط التالية:

- على كل طالب أن يتأكد من تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان مع العلم أن آخر موعد للتسجيل هو 21 فبراير 2021
- على كل طالب أن يقوم بتحديث التابلت وتحميل أيقونة تطبيق تنويهات والانتظار لكيفية تشغيلها لتلقي أي تنويهات جديدة تصدرها الوزارة
- على كل طالب أن يلتزم بإزالة أي محاولات تهكير للتابلت منعا لخروج التابلت من منظومة التربية والتعليم 
- على كل طالب البدء في الاستعداد بالمذاكرة والمراجعة وفق الجدول المعلن منذ ساعات استعدادا لأداء الامتحان
- الامتحان للطلاب النظاميين والخدمات الذين تسلموا أجهزة التابلت سيكون إلكترونيا بمقر المدرسة وبلجان منظمة
-  الامتحان بالنسبة لطلاب المنازل والدمج سيكون ورقيا بمقر مدرستهم
- لا بد من تحضير جهاز التابلت من حيث تحميل الكتب الإلكترونية وضبط لوحة المفاتيح للكتابة باللغات المدروسة قبل بدء الامتحانات
- لا بد من شحن شريحة التابلت وتفعيلها احتياطيا إذا كانت قد توقفت عن العمل تفاديا لأي مفاجآت في إنترنت المدرسة أثناء سير الامتحان
-لا بد من الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية أثناء التواجد في المدرسة خلال أيام الامتحانات 
- في حالة وجود أي تساؤل بخصوص التابلت أو تحرير الاستمارة الإلكترونية، على الطالب أن يتواصل فورا مع أخصائي التطوير بالمدرسة
- يسمح بالدخول للجنة بالكتاب المدرسي مطبوعا أو مصورا ولكن لن يسمح بدخول أي أوراق أو مذكرات أو كتب خارجية، كما يسمح بالكتب الغلكترونية المحملة من الوزارة على أجهزة التابلت


كما أعلنت المدارس الثانوية لطلابها اليوم، أنه تم نزول اسم المستخدم وكلمة المرور وأكواد اختبارات المواد لامتحانات نصف العام على نفس موقع الاستمارة الإلكترونية.


وقالت المدارس لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي: "يرجى من كل طالب الدخول على الموقع الخاص بالاستمارة الإلكترونية والاحتفاظ بها لاستخدامها فى الدخول على الامتحان بالمدرسة، علما بأنها سرية ولا يجوز تبادلها مع أحد".


وشددت المدارس على أنه لا بد للطالب أن يحتفظ بنسخة من الاستمارة الإلكترونية سكرين شوت على تليفونه علما بأنها مسئولية الطالب، ففي حاله ضياعها منه لن يتمكن من الدخول على الامتحان ولن توفر له المدرسة نسخة منها.


وقالت المدارس الثانوية إنه يمكن الوصول لـ رابط الحصول على أكواد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي من خلال الضغط هنا


وكان وزير التربية والتعليم أعلن منذ ساعات، جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021، مؤكدًا أنه تقرر أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التى تقرر تسليمها لجهاز التابلت، في لجان مراقبة بالمدارس.


وقال وزير التربية والتعليم: "ستعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا فقط، لباقي الفئات الطلابية التي لم تتسلم التابلت هذا العام، وذلك  بلجان مراقبة ومؤمنة في المدارس حسب الجدول".


وأضاف: "إن الزمن المخصص لهذه الامتحانات هذا العام، سيكون نصف الزمن المعتاد لتقليل زمن التواجد بلجان الامتحانات، وقد تمت مراعاة ذلك في عدد ونوعية الأسئلة".


وأكد وزير التربية والتعليم أنه ستُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.


وتتمثل تفاصيل جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الصف الأول الثانوي 2021 فيما يلي:
السبت 27 فبراير 2021 : اللغة العربية (90 دقيقة) – الأحياء (45 دقيقة)
الاثنين 1 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الأولى (75 دقيقة) – الجغرافيا (45 دقيقة)
الاربعاء 3 مارس 2021 : الرياضيات (90 دقيقة) – اللغة الأجنبية الثانية (45 دقيقة)
السبت 6 مارس 2021 : الفلسفة (45 دقيقة) – الفيزياء  (45 دقيقة)
الاثنين 8 مارس 2021 : التاريخ (45 دقيقة) – الكيمياء (45 دقيقة)

أما بالنسبة لـ جدول امتحانات الفصل االدراسي الأول للصف الثاني الثانوي فيتمثل فيما يلي:
الأحد 28 فبراير 2021 : اللغة العربية (90 دقيقة) – الجبر والتفاضل وحساب المثلثات (90 دقيقة)
الثلاثاء 2 مارس 2021 : الأحياء (60 دقيقة) – الفلسفة والمنطق (60 دقيقة)
الخميس 4 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الثانية (60 دقيقة) – علم النفس والاجتماع (60 دقيقة)
الاحد 7 مارس 2021 : الفيزياء ( 60 دقيقة ) – التاريخ (60 دقيقة)
الثلاثاء 9 مارس 2021 : اللغة الأجنبية الأولى (90 دقيقة) – الكيمياء (60 دقيقة)
الخميس 11 مارس 2021 : التطبيقات الرياضية (75 دقيقة) – الجغرافيا (60 دقيقة)

وشدد وزير التربية والتعليم على جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بضرورة مراعاة الزمن المخصص للإجابة على كل مادة، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

ونفى وزير التعليم وجود أي نية أو إمكانية لعقد هذه الامتحانات من المنزل، مشددا على عقدها إلكترونيا في المدارس داخل لجان مراقبة ومؤمنة.
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