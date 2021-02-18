أكواد الاختبارات وضبط التابلت.. تنبيهات عاجلة لـ طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بشأن الامتحانات

أعلنت المديريات والإدارات التعليمية عن عدة تنبيهات لا بد لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الالتزام بها قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها يوم 27 فبراير 2021.









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وقد تمثلت تلك التنبيهات في النقاط التالية:





- على كل طالب أن يتأكد من تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان مع العلم أن آخر موعد للتسجيل هو 21 فبراير 2021

- على كل طالب أن يقوم بتحديث التابلت وتحميل أيقونة تطبيق تنويهات والانتظار لكيفية تشغيلها لتلقي أي تنويهات جديدة تصدرها الوزارة

- على كل طالب أن يلتزم بإزالة أي محاولات تهكير للتابلت منعا لخروج التابلت من منظومة التربية والتعليم

- على كل طالب البدء في الاستعداد بالمذاكرة والمراجعة وفق الجدول المعلن منذ ساعات استعدادا لأداء الامتحان

- الامتحان للطلاب النظاميين والخدمات الذين تسلموا أجهزة التابلت سيكون إلكترونيا بمقر المدرسة وبلجان منظمة

- الامتحان بالنسبة لطلاب المنازل والدمج سيكون ورقيا بمقر مدرستهم

- لا بد من تحضير جهاز التابلت من حيث تحميل الكتب الإلكترونية وضبط لوحة المفاتيح للكتابة باللغات المدروسة قبل بدء الامتحانات

- لا بد من شحن شريحة التابلت وتفعيلها احتياطيا إذا كانت قد توقفت عن العمل تفاديا لأي مفاجآت في إنترنت المدرسة أثناء سير الامتحان

-لا بد من الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية أثناء التواجد في المدرسة خلال أيام الامتحانات

- في حالة وجود أي تساؤل بخصوص التابلت أو تحرير الاستمارة الإلكترونية، على الطالب أن يتواصل فورا مع أخصائي التطوير بالمدرسة

- يسمح بالدخول للجنة بالكتاب المدرسي مطبوعا أو مصورا ولكن لن يسمح بدخول أي أوراق أو مذكرات أو كتب خارجية، كما يسمح بالكتب الغلكترونية المحملة من الوزارة على أجهزة التابلت









كما أعلنت المدارس الثانوية لطلابها اليوم، أنه تم نزول اسم المستخدم وكلمة المرور وأكواد اختبارات المواد لامتحانات نصف العام على نفس موقع الاستمارة الإلكترونية.









وقالت المدارس لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي: "يرجى من كل طالب الدخول على الموقع الخاص بالاستمارة الإلكترونية والاحتفاظ بها لاستخدامها فى الدخول على الامتحان بالمدرسة، علما بأنها سرية ولا يجوز تبادلها مع أحد".









وشددت المدارس على أنه لا بد للطالب أن يحتفظ بنسخة من الاستمارة الإلكترونية سكرين شوت على تليفونه علما بأنها مسئولية الطالب، ففي حاله ضياعها منه لن يتمكن من الدخول على الامتحان ولن توفر له المدرسة نسخة منها.









وقالت المدارس الثانوية إنه يمكن الوصول لـ رابط الحصول على أكواد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي من خلال الضغط هنا









