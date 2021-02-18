وزير التعليم يتحدث للرأي العام في بيان تليفزيوني عاجل مساء اليوم لهذا السبب

وأضاف أنه يمكن لمن يهمه الأمر متابعة المؤتمر الصحفي على قناة "مدرستنا 1"، والتي يمكن الوصول لها على تردد القناة: 12303 - الاستقطاب: أفقي - معدل الترميز: 27500 - معدل تصحيح الخطأ: 5/6

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

ونفى وزير التعليم وجود أي نية أو إمكانية لعقد هذه الامتحانات من المنزل، مشددا على عقدها إلكترونيا في المدارس داخل لجان مراقبة ومؤمنة.

ونفى وزير التعليم وجود أي نية أو إمكانية لعقد هذه الامتحانات من المنزل، مشددا على عقدها إلكترونيا في المدارس داخل لجان مراقبة ومؤمنة.

وشدد وزير التربية والتعليم على جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بضرورة مراعاة الزمن المخصص للإجابة على كل مادة، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

وشدد وزير التربية والتعليم على جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بضرورة مراعاة الزمن المخصص للإجابة على كل مادة، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه ستُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة (من المنزل) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو للصفين الأول والثاني الثانوي بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وأضاف: "إن الزمن المخصص لهذه الامتحانات هذا العام، سيكون نصف الزمن المعتاد لتقليل زمن التواجد بلجان الامتحانات، وقد تمت مراعاة ذلك في عدد ونوعية الأسئلة".

وقال وزير التربية والتعليم: "ستعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا فقط، لباقي الفئات الطلابية التي لم تتسلم التابلت هذا العام، وذلك بلجان مراقبة ومؤمنة في المدارس حسب الجدول".

وكان وزير التربية والتعليم أعلن منذ ساعات قليلة، جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021، مؤكدًا أنه تقرر أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التى تقرر تسليمها لجهاز التابلت، في لجان مراقبة بالمدارس.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجه رسالة جديدة لأولياء الأمور الذين لا يزالون يوجهون أسئلة وانتقادات للوزارة بشأن القرارات الأخيرة، ظنًا منهم أنها صد مصلحة الطلاب.









وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب "أدعم د. طارق شوقي" عبر تطبيق واتس اب: "أرجو أن تتركوا لنا تصميم الامتحانات ونظم التقييم التي تتناسب مع الوضع الحالي، ولنقلل الجدل ونتجه إلى العمل لأن العمل ضخم ولا نستطيع أن نتركه للرد على أسئلة لا تنتهي ليلا نهارا".









وأنهى رسالته قائلا: "تمنياتي بالتوفيق وإن شاء الله تسير كل الأمور على ما يرام وسوف نعلن التفاصيل تباعا".





وقد أثيرت حالة من الجدل على السوشيال ميديا، بعد أن أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن قرار ضم امتحاني التيرمين الأول والثاني لطلاب الإعدادية في امتحان واحد آخر العام.









وقال وزير التعليم إن قرار تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الإعدادية لنهاية العام الدراسي، جاء لأن امتحانات الشهادات بشكل عام امتحانات مهمة ودرجاتها مهمة لأن الشهادة الإعدادية مثلا يعقبها تنسيق دخول المرحلة الثانوية، وبالتالي لا بد من إعداد تقييم جاد جدا لهؤلاء الطلاب داخل لجان مراقبة بالشكل المعتاد كل عام.







وأضاف: "بعرض الأمر على الجهات المعنية في الدولة ولجنة الأزمات بمجلس الوزراء بشكل خاص، جاءت التوصية بعدم إمكانية عقد امتحانات الإعدادية الآن في ظل نشاط فيروس كورونا حاليا، لأن عدد طلاب الإعدادية لا يقل عن 1.4 مليون طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، ولذا رأت الجهات المعنية تأجيلها لحين استقرار أوضاع كورونا في مصر لضمان سلامة الطلاب".





