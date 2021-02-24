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أخبار العالم

حرق صورة خامنئي خلال احتجاجات غاضبة تجتاح إيران.. شاهد

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 05:24 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
نشر موقع "إيران إنترناشيونال"، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، للاحتجاجات في مدينة زاهدان الإيرانية، أحرق خلاله المتظاهرون صورة المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

الاحتجاجات في زاهدان، جاءت عقب مقتل 10 أفراد من ناقلي الوقود، على يد عناصر الحرس الثوري الإيراني.

فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر مجموعة من المحتجين، يقتحمون مركزا للشرطة في منطقة "سرجنكل كورين" في محافظة سيستان-بلوشستان، جنوب شرقي إيران.

وعلى الرغم من إعلان المسؤولين الإيرانيين أن الأجواء في هذه المناطق قد هدأت، إلا أن التقارير الإعلامية تفيد شروع السكان بالدخول في إضراب عام، ببعض مدن سيستان-بلوشستان، تزامنا مع الإجراءات الأمنية التي فرضتها الشرطة الإيرانية في المحافظة.

وأفاد حساب "رصد بلوشستان"، الذي يغطي أخبار هذه المناطق على "إنستجرام"، بحدوث إضراب في "دزاب"، احتجاجًا على قتل الحرس الثوري لناقلي الوقود وقمع أهل سراوان.

وبحسب التقرير فإن "القوات الخاصة تجمعت أمام السوق المشتركة وقامت بدوريات داخل السوق".

وكتبت قناة "رصد بلوشستان" على تطبيق "تليجرام" أيضًا أن "عناصر الأمن في مدينة سراوان لا يسمحون للمواطنين بالدخول والخروج، وأن الأجواء في مدن بلوشستان ملتهبة وأمنية للغاية".

ووفق التقرير المذكور وبعض مقاطع الفيديو المنتشرة على "تويتر"، فقد نظم أهالي سائر مدن المحافظة بما فيها زاهدان، وإيرانشهر، وبهره، وجكيكور، وسراوان تجمعات وإضرابات واسعة، جاءت تضامنا مع أسر ناقلي الوقود المقتولين على يد الحرس الثوري.
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