ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لو مسجلتش بيتك هناخده منك.. الحكومة توضح

الأربعاء 24/فبراير/2021 - 08:20 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
Advertisements
البهى عمرو
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ما نشر بخصوص سحب المنزل من المواطن حال عدم تسجيله في الشهر العقاري، أمر غير صحيح.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أنه " لا صحة لمصادرة العقارات والوحدات السكنية في ضريبة التصرفات العقارية".

ولفت إلى أنه بدون تسجيل العقارات والوحدات السكنية لا يمكن توصيل المرافق أو الخدمات لها، منوها إلى أن الرسوم تتراوح ما بين 500 و2000 جنيه بحد أقصي.

وأوضح أن الرسوم التى يتم تجميعها تخصص لـ عمل المشروعات و توفير الخدمات للمواطنين مثل التعليم.

في سياق متصل رد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سؤال "هل الحكومة تفرض جباية على المواطنين لتجميع الأموال"، قائلا: "إن الرسوم العقارية موجودة فى جميع دول العالم، وليس فى مصر فقط"، مؤكدا أن ما يتم حاليا هو تنفيذ قوانين موجودة ولم تتم اليوم.

وأضاف أن مصر ليست مختلفة عن دول العالم، وما يتم فى مصر بخصوص تحصيل الضريبة موجود فى العالم.

ولفت إلى أن الميزانية الأكبر تأتى من الضرائب، وأنه من الوارد إجراء تعديل تشريعي بشأن الرسوم العقارية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكومة: زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا اليوم

اعرف عدد إصابات كورونا اليوم

متحدث الحكومة يزف خبرا سارا للمدرسين وأساتذة الجامعات

متحدث الوزراء: مجمع خدمات موحد ضمن مشروع تطوير القرى

وزير المالية: ضريبة التصرفات العقارية 2.5٪ يسددها البائع وليس المشتري

الحكومة تنفي فرض جباية على المواطنين لتجميع الأموال .. فيديو

ترشيحاتنا

الحكومة تنفي فرض جباية على المواطنين لتجميع الأموال .. فيديو

إنذار عاجل لمنظمة الصحة العالمية حول تفشي سلالات كورونا الجديدة

وزير التعليم: لا نية لإصدار قرارات جديدة بشأن الدراسة اليوم.. الامتحانات في موعدها وسنكتفي في الترم الثاني بـ الاختبارات الشهرية لتقييم الطلاب.. وسنحاسب مروجي الشائعات بالقانون

جنة الله على الارض.. محافظ القاهرة يفتتح شارع المنيل بعد تطويره ..شاهد

بعد شائعة انفصاله عن زوجته .. شاهد أول ظهور لـ محمد رمضان

موجود فى دبى.. حقيقة انفصال محمد رمضان عن زوجته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زيادة أسعارها .. مواصفات فولكس فاجن باسات موديل 2021 | صور

بعد 17 يوما من زواجها.. أجرأ إطلالات حلا شيحة المثيرة للجدل.. شاهد

نشرة المرأة والصحة.. تعرف على الآثار الجانبية لعقار جديد للكبد.. احذر من تناول هذه الكمية من الفستق.. وفوائد قشر الرمان في تجميل البشرة