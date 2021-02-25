لطلاب الدراسات العليا.. تمريض القاهرة توجه تعليمات مهمة قبل الامتحانات أونلاين

وننشر فى هذا التقرير اهم التعليمات التى قررتها كلية التمريض :

- التأكد من جودة الاتصال بالإنترنت المستخدم قبل الامتحان.

- استخدام الكمبيوتر لإجراء حيث يفضل desktop browser لمنصة البلاكبورد .

- قراءة التعليمات الخاصة بالامتحان بالكامل قبل بدء بالإجابة .

- التأكد من حفظ سؤال إجابة كل سؤال ولكن لا يمكن الرجوع للسؤال مرة اخرى بعد حفظ إجابة السؤال.

- لا يسمح للطلاب بالدخول للامتحان بعد مرور 30 دقيقة .

- الضغط على السهم الصحيح عند النقل إلى سؤال آخر .

وعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري ، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.





وأكد المجلس، بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.