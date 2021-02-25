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تعليم

كيفية إنشاء حساب لأعضاء هيئة التدريس بموقع علماء وباحثى جامعة القاهرة

الخميس 25/فبراير/2021 - 10:49 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
مع انتشار فيروس كورونا وتحويل الدراسة أونلاين، قامت جامعة القاهرة بإنشاء أكبر منصة تعليمية إلكترونية لتواصل الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس وحضور المحاضرات من خلالها لتقليل الأعداد حضوريا بالكليات.


وينشر "صدى البلد" خطوات إنشاء حساب لأعضاء هيئة التدريس.




ولذلك ننشر فى هذا التقرير خطوات إنشاء أعضاء هيئة التدريس حساب بموقع علماء وباحثى جامعة القاهرة:

- يجب التأكد أولا من وجود بريد إلكترونى تابع لجامعة القاهرة، وفى حالة عدم وجود بريد إلكترونى يجب اتباع الخطوات الآتية:

إرسال رسالة من بريدك الإلكترونى الشخصى مرفق 

1.    صورة من البطاقة الشخصية (الوجهين) أو جواز السفر 

2.    صورة من كارنيه الكلية. / شهادة التخرج / إفادة بالقيد مختومة من الكلية

3. رقم الهاتف المحمول  

لعنون البريد الإلكتروني التالي [email protected]


- عند الانتهاء من إنشاء بريد إلكترونى تابع للجامعة يمكنك التسجيل لحساب بموقع علماء وباحثى جامعة القاهرة عن طريق الرابط الآتى:
http://scholar.cu.edu.eg/?q=user/register


وسوف ترسل لك فى خلال 72 ساعة رسالة تتضمن تفاصيل الحساب الخاص بك. 


وكان المجلس الأعلى للجامعات، عقد اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.


وأكد المجلس بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.
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