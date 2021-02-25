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تعليم

وحدة متابعة بجامعة الإسكندرية للتواصل مع المبعوثين من الجامعة في الخارج

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:21 ص
نائب رئيس جامعة الاسكندرية
نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون التعليم والطلاب
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أحمد بسيوني

أكد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون التعليم والطلاب، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث، أن جامعة الإسكندرية ستنشئ "وحدة متابعة المبعوثين" كأحد المكاتب الاستراتيجية في الجامعة. 


وقال جابر إن هذه الوحدة تتلخص مهمتها فى متابعة المبعوثين من الجامعة خلال فترة البعثة وربطهم بجامعاتهم وبعد عودتهم، والإسهام في تعظيم استفادة الجامعة منهم ومن خبراتهم وتفعيل الروابط العلمية والبحثية، بالإضافة إلى زيادة الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع الجهات الأكاديمية الخارجية والاستفادة من الأفكار والمقترحات الخاصة بالمبعوثين المكتسبة من خلال الاحتكاك بالجامعات العالمية المختلفة. 


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وأضاف أن الوحدة ستكون معنية بالتواصل الدائم مع مبعوثين الجامعة في الخارج والاستفادة من خبراتهم وأفكارهم المتميزة، بهدف تنمية الجامعة وتحسين التصنيف الدولى للجامعة. 


وأوضح جابر أن وحدة متابعة المبعوثين سيكون إحدى مهامها أيضا رصد المشكلات والصعوبات التى تواجههم، ومساعدتهم على حلها.


وأكد إجراء امتحانات الدراسات الدراسات العليا مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الجامعة وفرت كل ما هو مطلوب من المواد المطهرة وكاشفات الحرارة، لافتا إلى أن هناك حجرة للعزل في كل كلية للتعامل مع حالات الاشتباه، فضلا عن أن المستشفى التعليمي الجامعي بكلية الطب مخصص لاستقبال جميع الحالات. 


ووافق المجلس علي بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية والهيئة العامة لتعليم الكبار.

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