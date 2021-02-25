والله أنا لم أرتكب شيئا.. شاهد آخر مداخلة هاتفية لـ مبارك مع أحمد موسى

في مثل هذا اليوم منذ عام، رحل عن عالمنا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، عن عمر ناهز 92 بعد صراع مع المرض، وكان لـ مبارك أشياء كثيرة مميزة يتذكرها المصريون.. وكان له مداخلة مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج على مسئوليتى بـ قناة صدى البلد، بعد الحكم ببراءته. عاما،







أجرى الإعلامي أحمد موسى أول مداخلة هاتفية مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عقب صدور الحكم ببراءته من قضية قتل المتظاهرين والتربح وتصدير الغاز إلى إسرائيل.





وبدأ موسى مداخلته موجها التهنئة الى مبارك قائلا: "نقول ألف مبروك لحضرتك على البراءة".



ورد الرئيس الأسبق مبارك خلال مداخلته الهاتفية على قناة "صدى البلد" قائلا : "ألف شكر يا أحمد الله يخليك".



وتابع موسى حديثه للرئيس الأسبق: "أولا حضرتك كنت متفائل بالبراءة؟"، ورد مبارك: "والله أنا شعرت إنى معملتش حاجه خالص، وكنت قاعد مستنى هيجرى إيه هيألفولنا إيه تانى".



ووجه موسى سؤالا لمبارك: "حضرتك لم ترتكب جريمة، لم تعطِ تعليمات أو شئ؟"، وأجابه مبارك: "والله أنا لم أرتكب شيئا، ولم أعطِ تعليمات، إنما هو القدر".



وتابع موسى قائلا: "يعنى ولا الحكم الأول الصادر ضد حضرتك ولا البراءة أثرا بحضرتك؟"، ورد مبارك:" الحكم الأول أنا سمعته ضحكت، إنما الحكم الثانى أنا كنت منتظره، يا كده يا كده، وماكنتش هتفرق معايا كده ولا كده".



وتساءل موسى عن رؤية مبارك حول أحداث 25 يناير قائلا: "سيادة الرئيس بعد ظهور براءتك حضرتك شوفت اللى حصل فى 25 يناير حضرتك شفته إزاى وانت رئيس لمصر وقتها؟"، وأجابه مبارك ضاحكا: "والله اللى شوفته فى 25 يناير عينك ماتشوف إلا النور، مقدرش أتكلم عنه فى التليفون".



ولاحقه موسى بسؤاله: "يعنى حضرتك شوفت إن فيه ترتيبات داخلية وخارجية ؟"، فأجابه مبارك: "أنا شوفت أحداث كنت بستغرب عليها، وخصوصا العشر سنين الأخيرة كانوا صعب، العشر سنين الأخيرة ظهر فيها نتاج العشرين سنة اللى قبليها إلخ.. قلبوا علينا، إقلبوا انتوا حرين".