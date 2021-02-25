نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته .. علاء مبارك يحيي ذكرى وفاة والده الأولى

نشر رجل الأعمال علاء مبارك نجل الرئيس الراحل الأسبق محمد حسني مبارك، فيديو جديد عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.





وحرص علاء مبارك علي احياء ذكري وفاة والدة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الاولي من خلال الفيديو, حيث يظهر مشاهد من الجنازة العسكرية التي اقيمت للرئيس الاسبق مبارك.





وعلق قائلا: "الذكرى السنوية الأولى للرئيس مبارك، نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يجعل مثواه الجنة .. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ".

















وتحل اليوم الذكرى الأولى لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي توفي يوم 25 فبراير 2020.

ورحل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر يناهز 92 عامًا بعد صراع مع المرض.









وكانت قد ألغت محكمة العدل الأوروبية العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وأفراد أسرته وإلغاء تجميد أموالهم.





وكتب علاء مبارك في تغريدة قصيرة له عبر حسابه على تويتر وجاءت : "قال الله جل في علاه ؛ " وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين" الحمد والشكر لله . اللهم اغفر لأبي وأرحمه واعف عنه واجعله فى جنتك آمنًا مطمئنًا يارب ".